Tecnologia desenvolvida em MS ganha destaque nacional na saúde pública

Um projeto desenvolvido em Mato Grosso do Sul foi reconhecido como um dos dez melhores do país em edital do Ministério da Saúde e vem ajudando a modernizar o atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa envolve instituições de ensino e a rede pública de saúde em Três Lagoas, com foco no uso de tecnologia para melhorar o dia a dia de pacientes e profissionais.

A ação faz parte do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) e reúne equipes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), das Faculdades Integradas de Três Lagoas (AEMS) e da Secretaria Municipal de Saúde. Ao todo, cerca de 150 pessoas, entre estudantes e profissionais de áreas como Medicina, Direito, Enfermagem e Tecnologia, participam do projeto.

No IFMS, o trabalho acontece dentro dos laboratórios do campus de Três Lagoas, onde professores e alunos desenvolvem soluções digitais voltadas à saúde pública. A ideia é transformar demandas da gestão em ferramentas práticas, que facilitem tanto o atendimento quanto a organização do sistema.

Um dos principais resultados já entregues é o Portal da Transparência da Regulação em Saúde. Com ele, pacientes podem acompanhar filas de exames e consultas usando apenas o CPF, sem precisar ir até uma unidade de saúde só para buscar informação.

Além de dar mais clareza ao processo, a ferramenta ajuda a reduzir faltas em atendimentos. “Quando a informação chega no tempo certo, o paciente não perde a data do exame, o que evita remarcações e melhora o fluxo do SUS”, explicou o professor Rogério Antoniassi.

O sistema também foi pensado para ser simples de usar e seguro, seguindo as regras de proteção de dados. A expectativa é que a tecnologia continue avançando e traga mais soluções para a rede pública de saúde.



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