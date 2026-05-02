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Tecnologia desenvolvida em MS ganha destaque nacional na saúde pública

Projeto está entre os melhores do país e cria ferramentas para o SUS em Três Lagoas

02 maio 2026 - 14h54Sarah Chaves
Campus Três Lagoas desenvolve soluções tecnológicas para a saúde pública por meio do PET-Saúde -Campus Três Lagoas desenvolve soluções tecnológicas para a saúde pública por meio do PET-Saúde -   (Foto: Equipe do Projeto)

Um projeto desenvolvido em Mato Grosso do Sul foi reconhecido como um dos dez melhores do país em edital do Ministério da Saúde e vem ajudando a modernizar o atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa envolve instituições de ensino e a rede pública de saúde em Três Lagoas, com foco no uso de tecnologia para melhorar o dia a dia de pacientes e profissionais.

A ação faz parte do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) e reúne equipes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), das Faculdades Integradas de Três Lagoas (AEMS) e da Secretaria Municipal de Saúde. Ao todo, cerca de 150 pessoas, entre estudantes e profissionais de áreas como Medicina, Direito, Enfermagem e Tecnologia, participam do projeto.

No IFMS, o trabalho acontece dentro dos laboratórios do campus de Três Lagoas, onde professores e alunos desenvolvem soluções digitais voltadas à saúde pública. A ideia é transformar demandas da gestão em ferramentas práticas, que facilitem tanto o atendimento quanto a organização do sistema.

Um dos principais resultados já entregues é o Portal da Transparência da Regulação em Saúde. Com ele, pacientes podem acompanhar filas de exames e consultas usando apenas o CPF, sem precisar ir até uma unidade de saúde só para buscar informação.

Além de dar mais clareza ao processo, a ferramenta ajuda a reduzir faltas em atendimentos. “Quando a informação chega no tempo certo, o paciente não perde a data do exame, o que evita remarcações e melhora o fluxo do SUS”, explicou o professor Rogério Antoniassi.

O sistema também foi pensado para ser simples de usar e seguro, seguindo as regras de proteção de dados. A expectativa é que a tecnologia continue avançando e traga mais soluções para a rede pública de saúde.
 

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