Equipe de NaviraÃ­ conquista vaga em competiÃ§Ã£o mundial de robÃ³tica

A equipe Tech Vikings, da Escola Sesi de Naviraí, garantiu vaga para uma etapa mundial de robótica após o desempenho no 8º Festival Sesi de Educação 2025–2026, realizado entre os dias 4 e 8 de março, no Pavilhão da Bienal do Parque Ibirapuera, em São Paulo.

A programação do evento segue entre os dias 12 e 15 de março, com disputas da categoria FIRST Robotics Competition (FRC).

A classificação ocorreu na categoria FIRST Tech Challenge (FTC), que reúne estudantes do ensino médio em desafios de engenharia e programação. No total, 13 equipes avançaram para competições internacionais: cinco disputarão a fase em Houston, nos Estados Unidos, e outras oito participarão dos chamados Premier Events, torneios realizados em diferentes países. A Tech Vikings conquistou uma dessas vagas para eventos internacionais.

Nos próximos dias, a organização do torneio definirá para qual competição cada equipe classificada será encaminhada, conforme critérios de pontuação e regras da modalidade.

Para o técnico da equipe, o professor Fernando Luiz Gonçalves, o resultado é fruto da dedicação dos estudantes durante toda a temporada.

“A conquista da vaga significa o reconhecimento de toda a dedicação e empenho de um grupo de adolescentes que trabalharam muito durante a temporada para chegar nessa etapa nacional e alcançar esse resultado maravilhoso. Nossos estudantes deram o melhor de si em todos os momentos, seja nos treinos ou durante o evento em São Paulo. Estou muito orgulhoso dessa equipe”, afirmou.

O Festival Sesi de Educação reúne algumas das principais competições de robótica educacional do mundo, como FIRST LEGO League Challenge (FLLC), FIRST Tech Challenge (FTC), FIRST Robotics Competition (FRC) e STEM Racing, e funciona como seletiva para definir representantes brasileiros em torneios globais de ciência e tecnologia.

Na FTC, os estudantes desenvolvem robôs de até 19 quilos usando peças reutilizáveis, tecnologia baseada em Android e diferentes níveis de programação, como CAD, Java e Blocks. Além da construção e programação, as equipes também elaboram um portfólio de engenharia para apresentar os projetos. Durante as partidas, os robôs precisam cumprir tarefas específicas em uma arena, como transportar e posicionar blocos.

Ao todo, Mato Grosso do Sul foi representado por nove equipes no festival, com uma delegação de cerca de 80 pessoas, entre competidores, técnicos e juízes.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m