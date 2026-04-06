Menu
Menu Busca segunda, 06 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Assembleia Abr26
Tecnologia

Tribunal de Justiça implanta eproc em mais duas comarcas em Mato Grosso do Sul

A plataforma também já está em funcionamento nas 39 comarcas do interior de Mato Grosso do Sul com competência delegada previdenciária

06 abril 2026 - 14h11Vinícius Santos
Novo sistema da Justiça - Novo sistema da Justiça -   (Foto: Luiz Vinícius / JD1)

Quem atua no meio jurídico precisa se atentar às mudanças de sistema no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). Novos processos de competência cível dos Juizados Especiais das comarcas de Corumbá e Três Lagoas deverão ser peticionados no sistema eproc.

Segundo o Tribunal de Justiça, esta é a segunda etapa de implantação do sistema nos Juizados Especiais do Estado. Na primeira fase, iniciada no dia 24 de março, o eproc passou a ser utilizado na 2ª, 3ª, 5ª, 7ª, 10ª e 11ª Varas do Juizado Especial da Capital.

Para auxiliar os profissionais do Direito, foram disponibilizados tutoriais com orientações sobre a utilização do sistema na página do eproc. A plataforma também já está em funcionamento nas 39 comarcas do interior de Mato Grosso do Sul com competência delegada previdenciária.

Desde o início da implantação, em novembro de 2025, mais de 2.500 processos já foram protocolados no novo sistema. Conforme o cronograma definido pelo Comitê Gestor do eproc, a próxima etapa de expansão está prevista para o dia 28 de abril, quando o sistema chegará aos demais Juizados Especiais do Estado.

A regulamentação também já está disponível no site do TJMS. A resolução disciplina oficialmente a tramitação dos processos judiciais eletrônicos pelo sistema eproc no âmbito do Poder Judiciário sul-mato-grossense, estabelecendo regras sobre implantação, peticionamento, credenciamento de usuários, sigilo e comunicação de atos processuais.

Na mesma página também está disponível a portaria que regulamenta o cadastro de usuários externos e internos no sistema. A distribuição de processo em sistema incorreto pode resultar no indeferimento da petição inicial.

OAB

Como parte das ações de transparência no processo de implementação do eproc, o Tribunal de Justiça promoveu uma reunião interinstitucional com dirigentes da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul (OAB-MS).

Durante o encontro, advogados receberam orientações sobre cadastro, acesso e utilização do sistema. Também foram apresentados detalhes do cronograma de migração do sistema SAJ para o eproc, além do esclarecimento de dúvidas sobre o funcionamento da nova plataforma.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro
UNIMED Corrida - Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Novo sistema da Justiça -
Justiça
TJMS implanta eproc para novos processos de competência cível e Juizado Especial
WhatsApp - Foto: Ilustrativa / Pixabay / Webster2703
Tecnologia
Homem perde WhatsApp Business e Justiça de Campo Grande manda Meta reativar
Ameaças foram direcionadas pelo WhatsApp
Tecnologia
Whatsapp anuncia controle parental para contas de menores de 13 anos
Caso foi atendido pela Defensoria Pública -
Tecnologia
Evento da Defensoria Pública debate IA e desafios do Direito do Consumidor em Campo Grande
Equipe de Naviraí conquista vaga em competição mundial de robótica
Tecnologia
Equipe de Naviraí conquista vaga em competição mundial de robótica
Com bolsa de R$ 5 mil, TJMS e UFMS abrem residência em Engenharia de Software
Tecnologia
Com bolsa de R$ 5 mil, TJMS e UFMS abrem residência em Engenharia de Software
Foto: Divulgação/TJMS
Tecnologia
Judiciário e UFMS lançam residência tecnológica com bolsa de R$ 5 mil
Equipe que desenvolveu o game
Tecnologia
Game em realidade virtual reforça combate à dengue em Mato Grosso do Sul
Funcionamento da ferramenta / Divulgação: TJMS
Tecnologia
TJMS usa Inteligência Artificial no e-SAJ para agilizar peticionamento inicial
Discord teve mudanças nas regras
Tecnologia
Discord anuncia novas regras para segurança de usuários adolescentes

Mais Lidas

Chuvas fortes e temporais intensos devem atingir MS.
Clima
Já prepara o guarda-chuva: ciclone extratropical deve atingir MS e trazer temporais intensos
Adolescente mata padrasto a tiros e foge de moto na fronteira
Polícia
Adolescente mata padrasto a tiros e foge de moto na fronteira
Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande
Polícia
Mulher toma dores de amiga e confusão termina com homem baleado no Alves Pereira
Veículo do Conselho Tutelar - Foto: Ilustrativa -
Polícia
Mãe é denunciada por abandonar os filhos pequenos sem comida em Campo Grande