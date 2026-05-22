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Campo Grande recebe "Materne", maior evento sobre maternidade e primeira infância do país

Programação gratuita nos dias 15 e 16 de agosto reúne especialistas e debates sobre concepção, gestação, infância e rede de apoio familiar

22 maio 2026 - 16h50Taynara Menezes
Doutora Maria Auxiliadora, idealizadora do eventoDoutora Maria Auxiliadora, idealizadora do evento   (Foto: Materne)

Campo Grande será palco, nos dias 15 e 16 de agosto, da Materne – Da Concepção ao Futuro | Primeira Edição MS, evento gratuito considerado o maior encontro do país voltado à jornada da maternidade e à primeira infância. A programação será realizada no Ondara, na Chácara Cachoeira, com limite de 200 participantes por hora e necessidade de pré-inscrição, que será aberta a partir desta semana.

Responsável pela curadoria do Materne, a ginecologista e obstetra Maria Auxiliadora Budib, explica que o evento reúne especialistas de diferentes áreas da saúde, educação e cuidado familiar, com foco em orientação, acolhimento e combate à desinformação sobre maternidade e infância.

Durante o lançamento do projeto, Budib destacou a proposta ampliada da iniciativa e a construção coletiva da programação.

“Teremos oficina de manualidade, com a Regina Vasconcelos para aprendermos que manualidade traz muito da nossa ancestralidade e das nossas causas. Vamos falar também da segurança física da criança, da neuroplasticida, até os 7 anos é o legado que a gente deixa para o futuro dela. É muito mais do que a visão de uma obstetra, não faço isso sozinha, trago a curadoria, mas são vários colegas nesse caminho”, pontuou.

A programação da Materne também aborda temas como fertilização, maternidade tardia, primeiros socorros infantis e o período do puerpério ao climatério, com participação de especialistas como a doutora Andréa Weimar, a doutora Cláudia Dantas e a doutora Sueli Rezende.

Entre os destaques, estão cursos práticos para casais grávidos, orientações sobre cuidados emergenciais com crianças, como engasgos e quedas, e debates sobre os desafios simultâneos entre maternidade e menopausa, além da construção de redes de apoio entre gerações de mulheres.

Segundo a organização, a proposta é reunir informações qualificadas e experiências práticas sobre todas as fases da maternidade, da concepção ao desenvolvimento da criança até os sete anos de idade, considerada uma etapa decisiva na formação humana.

Se inscreva

A Materne terá entrada gratuita, mas exige inscrição prévia, os interessados podem se inscreverem através do link a seguir: https://congressorganization.xyz/

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