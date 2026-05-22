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Idoso morre após acidente com veículo da prefeitura na MS-345, em Aquidauana

Quatro servidores municipais ficaram feridos e seguem hospitalizados em estado estável

22 maio 2026 - 17h51Vinicius Costa
Acidente deixou uma vítima fatalAcidente deixou uma vítima fatal   (Conexão Sudoeste)

Idoso, de 63 anos, morreu em decorrência do acidente envolvendo dois veículos na MS-345, na região da Serrinha, próximo à entrada da Fazenda Figueira, em Aquidauana. A colisão aconteceu no fim da manhã desta sexta-feira (22) e também deixou quatro servidores municipais feridos.

Em nota divulgada pela Prefeitura de Aquidauana, um dos automóveis pertence à Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (Sesau) e transportava quatro funcionários públicos: um motorista, uma dentista, uma técnica de enfermagem e uma assistente social.

O outro veículo era conduzido por A.L.R., de 63 anos. Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram o atendimento às vítimas no local.

Todos os envolvidos foram encaminhados ao Hospital Regional de Aquidauana para cuidados médicos, mas o idoso não resistiu aos politraumas sofridos no acidente.

As causas da colisão ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

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