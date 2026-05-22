Colisão frontal na MS-345 deixa cinco feridos em Aquidauana

Cinco pessoas ficaram feridas após um acidente entre dois veículos na MS-345, na região da Serrinha, após a Aldeia Limão Verde, sentido Cipolândia, em Aquidauana. A colisão frontal mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar na manhã desta sexta-feira (22).

Segundo informações preliminares, quatro vítimas estavam em um veículo da Secretaria Municipal de Saúde de Aquidauana. A quinta pessoa ocupava o outro automóvel envolvido no acidente.

Equipes de resgate realizaram atendimento no local e encaminharam duas vítimas para unidades de saúde da região. Uma das pessoas ficou presa às ferragens e precisou ser retirada com uso de técnicas de desencarceramento.

Segundo o portal Conexão Sudoeste, o acidente aconteceu nas proximidades da entrada da Fazenda Figueira, trecho conhecido da rodovia estadual. As circunstâncias da colisão ainda deverão ser apuradas.

Apesar da gravidade do impacto, não houve registro de mortes até o momento.

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