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Condenado por tentar matar ex-companheira a facadas é preso em Nova Alvorada do Sul

Crime ocorreu em 2018 e vítima precisou ser transferida em vaga zero para a Santa Casa de Campo Grande após ataque

22 maio 2026 - 11h55Vinícius Santos
Polícia atendeu o caso - Foto: IlustrativaPolícia atendeu o caso - Foto: Ilustrativa  

Luiz Carlos Correa Machado, de 51 anos, foi preso na tarde de quinta-feira (21), após ser localizado pela Polícia Militar em Nova Alvorada do Sul. Ele estava foragido da Justiça por conta de uma condenação por tentativa de feminicídio registrada em 2018.

Segundo dados processuais, o crime aconteceu em 30 de setembro daquele ano. Na ocasião, o acusado surpreendeu a ex-companheira e desferiu um golpe de faca contra ela, deixando a lâmina cravada no corpo da vítima.

Conforme os autos, sem perceber que a faca havia permanecido no corpo da mulher, Luiz ainda tentou desferir outro golpe na cabeça dela, chegando a acertar o cabo da faca.

Durante a agressão, o neto da vítima, que presenciava a cena, gritou pela mãe, filha da mulher atacada, que dormia em um dos quartos da residência. Ela foi imediatamente até a sala da casa e encontrou a mãe ferida.

Na sequência, o acusado jogou o cabo da faca no chão e fugiu do local. A vítima foi socorrida pela filha até o Hospital Municipal de Nova Alvorada do Sul e, devido à gravidade do ferimento, precisou ser transferida em “vaga zero” para a Santa Casa de Campo Grande, onde sobreviveu após atendimento médico.

Luiz Carlos foi submetido a júri popular em 2019 e condenado pela prática do crime. A pena fixada foi de 11 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de R$ 2 mil por danos morais causados à vítima.

Conforme apurado pelo JD1, ele já vinha cumprindo a pena, porém houve regressão do regime para o fechado determinada pelo juiz da execução penal. Após a decisão, passou a ser considerado foragido da Justiça.

Ele segue à disposição do Poder Judiciário.

Captura

Conforme apurado, a Polícia Militar chegou até Luiz Carlos Correa Machado após uma denúncia anônima informar que um homem com mandado de prisão em aberto estaria circulando pela região central de Nova Alvorada do Sul.

Diante das informações recebidas, os policiais intensificaram o policiamento na região e localizaram um homem com as características repassadas. Durante a abordagem, foi constatado o mandado de prisão em aberto contra ele. Luiz recebeu voz de prisão, sendo encaminhado para a Delegacia para as providências legais.

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