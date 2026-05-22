Evento no Humap destaca valorização e cuidado com profissionais do Serviço Social

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da UFMS (Humap-UFMS/Ebserh) realizou, no último dia 15, uma programação especial em alusão ao Dia do Assistente Social, com atividades voltadas ao bem-estar e à valorização dos profissionais que atuam na unidade.

A ação reuniu assistentes sociais de diferentes setores do hospital em atividades de acolhimento, rodas de conversa, palestra sobre saúde do trabalhador, terapia em grupo, práticas de aromaterapia e exercícios laborais. A proposta foi promover espaços de integração, escuta e cuidado com os trabalhadores da saúde.

Durante o encontro, profissionais também apresentaram pesquisas acadêmicas desenvolvidas a partir da atuação no ambiente hospitalar, incluindo teses de mestrado e doutorado relacionadas à saúde pública e ao Serviço Social.

Segundo a superintendente do hospital, Andrea Lindenberg, os assistentes sociais exercem papel fundamental no acolhimento de pacientes e familiares, além de contribuírem para o acesso a direitos e para uma assistência mais humanizada dentro da unidade.

A programação contou ainda com a participação de profissionais convidados das áreas de psicologia, fisioterapia, educação perinatal e Serviço Social, em atividades voltadas à qualidade de vida e ao fortalecimento do cuidado com os trabalhadores.

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