Com alta adesão, drive-thru de vacinação contra gripe é prorrogado no Quartel dos Bombeiros

Com a alta adesão da população, especialmente entre idosos, a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES) prorrogou até o próximo domingo (24) o drive-thru de vacinação contra a Influenza em Campo Grande, realizado no Quartel Central do Corpo de Bombeiros Militar. A mobilização já resultou na aplicação de 2.400 doses apenas no primeiro fim de semana de funcionamento.

As vacinas foram aplicadas no local, na região central da Capital, onde 940 pessoas foram imunizadas no sábado (16) e outras 1.460 no domingo (17). O atendimento segue em horário estendido: de segunda a sexta-feira, das 17h30 às 21h, e aos sábados e domingos, das 7h às 19h.

Segundo a SES, a estratégia tem facilitado o acesso, principalmente para o público idoso, que encontra no sistema drive-thru uma forma mais rápida e segura de vacinação. A cobertura vacinal no Estado ainda preocupa, em torno de 30%, o que reforça a importância da intensificação da campanha.

O gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes, destacou que Mato Grosso do Sul já recebeu cerca de 800 mil doses e ainda conta com aproximadamente 500 mil disponíveis entre Capital e interior. A expectativa é ampliar a cobertura, sobretudo entre grupos mais vulneráveis, como idosos, gestantes e crianças.

O Corpo de Bombeiros Militar também atua no apoio logístico da ação, garantindo estrutura e facilidade de acesso no local. A recomendação é que a população aproveite o período de intensificação da campanha, especialmente com a chegada das temperaturas mais baixas.

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