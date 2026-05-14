Maio reforça importância da doação de leite humano e HRMS faz apelo por novas doadoras

O mês de maio, marcado pelo Dia Nacional de Doação de Leite Humano, celebrado em 19 de maio, também serve de alerta para a necessidade de novas doadoras em Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul reforçou nesta semana o pedido para que mulheres em fase de amamentação contribuam com o Banco de Leite Humano da unidade.

Referência estadual em gestação de alto risco e atendimento neonatal, o HRMS mantém uma demanda contínua de leite humano para atender recém-nascidos internados, principalmente bebês prematuros, que dependem da alimentação para ganhar peso, fortalecer a imunidade e reduzir riscos de complicações.

Segundo a nutricionista Fernanda Menezes, responsável técnica pelo Banco de Leite Humano, o estoque precisa ser constantemente reforçado para garantir atendimento aos pacientes da Unidade Neonatal. “O leite humano é essencial para o desenvolvimento dos bebês prematuros e cada doação faz diferença. Precisamos de novas doadoras para manter o abastecimento regular do banco de leite”, destaca.

O processo para se tornar doadora é simples. Após uma entrevista realizada pela equipe do banco de leite, as mães aprovadas recebem frascos esterilizados e orientações para realizar a coleta em casa. A equipe do hospital também faz a retirada do leite diretamente na residência da doadora, sem necessidade de deslocamento.

Após a coleta, o leite passa por análise laboratorial e por um processo de pasteurização antes de ser destinado aos bebês internados no hospital.

Além do banco de leite, o HRMS também desenvolve ações permanentes de incentivo ao aleitamento materno. A unidade possui o título de Hospital Amigo da Criança, reconhecimento concedido a hospitais que adotam práticas voltadas à promoção da amamentação.

Mulheres que estejam amamentando e tenham produção excedente de leite podem se tornar doadoras. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3387-2715.

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