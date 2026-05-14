Clínica alvo de fiscalização seguirá atendendo normalmente na Capital

Saiba Mais Cidade Operação em clínica de emagrecimento apura venda casada e uso de medicamentos vencidos na Capital

A Clínica Canela, alvo de fiscalização nesta quinta-feira, dia 14, em Campo Grande, continuará atendendo normalmente, pois não foi interditada.

Durante a ação foram apreendidos mais de mil unidades de medicamentos vencidos e uma responsável técnica foi conduzida para a Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo).

Durante a inspeção, os órgãos identificaram medicamentos vencidos armazenados junto com produtos dentro do prazo de validade, além de insumos faltantes no carrinho de emergência da clínica.

Segundo os fiscais, também foram haviam irregularidades na prescrição de terapia hormonal e publicidade que induz pacientes ao erro sobre especialidades que a equipe clínica não possuiria.

Outra irregularidade apontada pelos órgãos é que os alvarás de localização e funcionamento estariam vencidos.

Clínica rebate - A Clínica Canela em nota emitida ao longo da quinta-feira, disse que está colaborando integralmente com os órgãos e reforçou que a instituição "não fabrica, não manipula, não rotula e não comercializa medicamentos de forma irregular".

Disse ainda que a atuação é exclusivamente médica, com avaliação, acompanhamento e prescrição individualizada, quando indicada. "Não há venda casada. O paciente tem total liberdade para adquirir qualquer tratamento prescrito onde desejar, em estabelecimento regular de sua confiança", diz trecho da nota.

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