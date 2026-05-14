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Operação em clínica de emagrecimento apura venda casada e uso de medicamentos vencidos na Capital

Decon, Vigilância Sanitária, CRM e Procon participaram da operação nesta quinta-feira (14) no estabelecimento na Rua Joaquim Murtinho

14 maio 2026 - 11h51Sarah Chaves e Vinicius Costa    atualizado em 14/05/2026 às 11h51
Até o momento, não houve confirmação sobre eventual interdição do estabelecimentoAté o momento, não houve confirmação sobre eventual interdição do estabelecimento   (Divulgação)

A Clínica Canela, que atua com tratamentos para emagrecimento e obesidade em Campo Grande, foi alvo de uma fiscalização conjunta da Vigilância Sanitária, Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon), Procon-MS e Conselho Regional de Medicina (CRM-MS) nesta quinta-feira (14).

Durante a inspeção, os órgãos identificaram medicamentos vencidos armazenados junto com produtos dentro do prazo de validade, além de insumos faltantes no carrinho de emergência da clínica. Segundo os fiscais, também foram haviam irregularidades na prescrição de terapia hormonal e publicidade que induz pacientes ao erro sobre especialidades que a equipe clínica não possuiria.

A Vigilância Sanitária apura ainda possível aquisição e dispensação irregular de medicamentos.

A Decon passou a acompanhar a fiscalização após a constatação dos produtos vencidos armazenados no local. A perícia foi acionada para verificar as condições dos medicamentos encontrados.

O Procon ainda investiga suspeita de venda casada envolvendo medicamentos manipulados, pois pacientes teriam que comprar diretamente na clínica o que era prescrito, sem liberdade de adquirir em outro local.

Outra irregularidade apontada pelos órgãos é que os alvarás de localização e funcionamento estariam vencidos. Até o momento da fiscalização, segundo os agentes, não havia sido apresentado protocolo de renovação da documentação.

Os órgãos informaram que a análise documental da clínica ainda está em andamento e que outras possíveis irregularidades podem ser identificadas ao longo da apuração. Até o momento, não houve confirmação sobre eventual interdição do estabelecimento.

A reportagem tenta contato com a clínica para posicionamento.
 

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Energisa Michel - Maio26

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