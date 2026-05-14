MP dá 15 dias para prefeitura mostrar soluções para alagamentos da Rachid Neder

Os inúmeros alagamentos registrados no cruzamento das avenidas Rachid Neder com Ernesto Geisel, em Campo Grande, entraram definitivamente na rota do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, que instaurou um inquérito para investigar a situação.

A Prefeitura de Campo Grande foi notificada da situação e terá 15 dias para apresentar esclarecimentos atualizados, vistorias técnicas e, principalmente, um cronograma concreto para as intervenções estruturantes.

A investigação foi iniciada após diversas denúncias serem enviadas para a Ouvidoria do MPMS, devido ao histórico crítico da via, que se agravou nos últimos anos.

Segundo o Ministério Público, dados técnicos confirmam que os transtornos na região são de caráter estrutural e estão diretamente ligados à incapacidade de escoamento do sistema atual diante da urbanização da bacia do Córrego Segredo.

Somente entre novembro de 2025 e janeiro de 2026, pelo menos três dezenas de intervenções operacionais foram necessárias para interditar o tráfego e garantir a segurança de motoristas, em razão do caos provocado no lugar quando chove.

O procedimento poderá resultar em medidas judiciais caso as omissões estruturais persistam.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também