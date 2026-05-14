Menu
Menu Busca quinta, 14 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Brasil

Mais de 45% das fake news sobre eleições atacam urnas eletrônicas, aponta pesquisa

Levantamento foi divulgado no aniversário de 30 anos do sistema de votação

14 maio 2026 - 09h38Sarah Chaves, com Agência Brasil
Foto: Rovena Rosa/Agência BrasilFoto: Rovena Rosa/Agência Brasil  

As urnas eletrônicas completaram 30 anos nesta quarta-feira (13) ainda no centro de boa parte das fake news sobre eleições no Brasil. Levantamento do Projeto Confia mostra que mais de 45% dos conteúdos falsos compartilhados nos últimos ciclos eleitorais tinham como alvo justamente o sistema eletrônico de votação.

A pesquisa aponta que os ataques mais comuns envolvem supostas fraudes nas urnas, falhas técnicas inventadas e teorias sobre manipulação de votos. Entre os boatos mais espalhados estão mensagens dizendo que o botão “confirma” teria atraso proposital ou que a urna completaria automaticamente os números digitados pelo eleitor.

O estudo analisou mais de 3 mil conteúdos publicados durante as eleições de 2022 e 2024. Desse total, 716 mensagens passaram por análise detalhada e 326 tratavam diretamente de ataques às urnas eletrônicas. Também apareceram conteúdos contra o Supremo Tribunal Federal, teorias sobre fraude na apuração e informações falsas sobre regras eleitorais.

Segundo Helena Salvador, coordenadora do Projeto Confia, a desinformação cresce justamente porque muita gente conhece pouco o funcionamento técnico das urnas. “As pessoas só têm contato com a urna no dia da eleição. Então, quando surge uma mentira sobre um botão ou uma função, muita gente não consegue verificar rapidamente”, explicou.

Ela afirma que as fake news costumam usar detalhes reais da votação, como teclas e mensagens da tela, para tentar dar aparência de credibilidade às mentiras. “Existem explicações sofisticadas circulando online para convencer as pessoas de que o sistema não funciona”, disse.

O levantamento também mostrou queda na confiança da população nas urnas eletrônicas. Pesquisa Quaest divulgada neste ano aponta que 53% dos brasileiros dizem confiar no sistema. Em 2022, um levantamento do Datafolha divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral mostrava índice de 82%.

Entre jovens de 16 a 34 anos, a confiança chega a 57%. Já na faixa entre 35 e 50 anos, metade dos entrevistados afirmou não confiar nas urnas eletrônicas. O estudo faz parte de ações para monitorar desinformação e preparar estratégias de enfrentamento para as eleições de 2026.
 

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Sede do STF - Foto: Antonio Augusto
Justiça
STF julga nesta quinta-feira lei da igualdade salarial entre homens e mulheres
Foto: Reprodução
Brasil
Senado aprova punição criminal para falso veterinário
Bactéria foi encontrada em vários produtos da marca Ypê
Brasil
Anvisa adia análise de recurso da Ypê contra suspensão de produtos
Mega-Sena sorteia prêmio milionário
Brasil
Comemorando 30 anos, Mega-Sena sorteará prêmio estimado em R$ 200 milhões dia 24 de maio
Divulgação / Assessoria
Polícia
PM aborda e prende homem traficando 'supermaconha' em Campo Grande
Ministro Nunes Marques - Foto: Alejandro Zambrana/Secom/TSE
Política
Defesa de Bolsonaro pede anulação de condenação por golpe; processo está com Nunes Marques
Deputado Federal Hugo Motta e presidente Lula
Brasil
Hugo Motta fecha acordo para votar fim da escala 6x1 na Câmara
Sede do CNJ -
Transparência
CNJ suspende concurso do judiciário e exige explicações sobre IA na correção de provas
Federação de bancos alerta para golpe do falso emprego
Brasil
Federação de bancos alerta para golpe do falso emprego
Foto: Gabriela Biló/Folhapress
Brasil
Auditoria do TCU vê "orçamento paralelo" em ações do Governo Federal

Mais Lidas

Família de criança que morreu atropelada pede ajuda para velório na Capital
Polícia
Família de criança que morreu atropelada pede ajuda para velório na Capital
Carreta no local do acidente
Polícia
Criança que morreu atropelada tentava pegar 'rabeira' da carreta quando foi atingida
Dinheiro - Foto: Getty Images / BBC
Justiça
Devedores terão contas bloqueadas mais rápido após acordo entre CNJ e bancos
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/5/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/5/2026