Menu
Menu Busca quarta, 13 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Brasil

Hugo Motta fecha acordo para votar fim da escala 6x1 na Câmara

Projeto do governo Lula deve avançar junto com PEC que reduz jornada para 40 horas semanais e prevê dois dias de descanso.

13 maio 2026 - 11h22Sarah Chaves
Deputado Federal Hugo Motta e presidente LulaDeputado Federal Hugo Motta e presidente Lula   (Wilton Júnior/Estadão)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, fechou um acordo para colocar em votação o projeto do governo federal que acaba com a escala 6x1, modelo em que o trabalhador atua seis dias seguidos e folga apenas um. A proposta é uma das apostas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e deve avançar junto com a PEC que já tramita na Câmara.

Até então, Hugo Motta vinha resistindo à proposta enviada pelo governo, principalmente porque o texto chegou ao Congresso sem conversa prévia com a presidência da Câmara e em regime de urgência. Nos bastidores, a preferência dele era pela PEC relatada pelo deputado Léo Prates, aliado político do presidente da Casa.

A disputa também envolve os ganhos políticos da proposta. Enquanto a PEC colocaria Hugo Motta como principal articulador da mudança, o projeto de lei é ligado diretamente ao governo Lula. Com a aproximação recente entre Motta e o Planalto, o clima de disputa diminuiu e abriu espaço para um acordo.

O governo decidiu enviar o projeto após aliados acusarem a Câmara de tentar adiar a discussão sobre o fim da escala 6x1 para depois das eleições. Como tramita em urgência, a proposta passa a travar a pauta da Câmara a partir de 30 de maio, impedindo a votação de outros projetos enquanto não for analisada.

A ideia de Hugo Motta é votar primeiro a PEC, tanto na comissão especial quanto no plenário. O projeto de lei ficaria responsável por tratar das regras específicas de categorias com jornadas diferenciadas, como trabalhadores embarcados em navios e outras profissões que atuam em escalas especiais.

O parecer de Léo Prates deve ser apresentado no próximo dia 20. A proposta prevê reduzir a jornada semanal de 44 para 40 horas, sem corte salarial e com uma regra de transição que ainda está sendo negociada. O texto também deve garantir dois dias de descanso por semana na Constituição, proibindo oficialmente a escala de seis dias de trabalho para apenas um de folga, mas mantendo brechas para acordos coletivos e categorias com regras próprias.
 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ministro Nunes Marques - Foto: Alejandro Zambrana/Secom/TSE
Política
Defesa de Bolsonaro pede anulação de condenação por golpe; processo está com Nunes Marques
Sede do CNJ -
Transparência
CNJ suspende concurso do judiciário e exige explicações sobre IA na correção de provas
Federação de bancos alerta para golpe do falso emprego
Brasil
Federação de bancos alerta para golpe do falso emprego
Foto: Gabriela Biló/Folhapress
Brasil
Auditoria do TCU vê "orçamento paralelo" em ações do Governo Federal
Dinheiro - Foto: Getty Images / BBC
Justiça
Devedores terão contas bloqueadas mais rápido após acordo entre CNJ e bancos
Viatura da Policia Civil de São Paulo - Foto: PCSP/Divulgação
Brasil
Policiais são alvo do GAECO em operação contra extorsão e supostos flagrantes forjados
Lei define 12 de março Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19
Brasil
Lei define 12 de março Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19
Estátua pichada no 8 de Janeiro | Foto: Redes Sociais/Reprodução
Política
Moraes nega aplicar Lei da Dosimetria a 'Débora do Batom' pelos atos de 8 de janeiro
Brasil é bonito, mas perigoso, segundo estrangeiros
Brasil
Pesquisa mostra que Brasil é visto como bonito, mas inseguro no exterior
Foto: PAC
Brasil
Programa Luz para Todos terá novas regras e foco em famílias vulneráveis

Mais Lidas

Família de criança que morreu atropelada pede ajuda para velório na Capital
Polícia
Família de criança que morreu atropelada pede ajuda para velório na Capital
Carreta no local do acidente
Polícia
Criança que morreu atropelada tentava pegar 'rabeira' da carreta quando foi atingida
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/5/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/5/2026
Dinheiro - Foto: Getty Images / BBC
Justiça
Devedores terão contas bloqueadas mais rápido após acordo entre CNJ e bancos