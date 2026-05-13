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Polícia apreende 1,1 tonelada de maconha e prende empresário em Caarapó

Caminhoneiro disse que receberia R$ 40 mil pelo transporte da droga

13 maio 2026 - 12h10Vinicius Costa
Agentes localizaram vários fardos de maconha ocultos sob paletesAgentes localizaram vários fardos de maconha ocultos sob paletes   (Divulgação/PRF)

Empresário, de 40 anos, foi preso nesta terça-feira (12) durante uma ação policial que resultou na apreensão de 1.190 quilos de maconha na rodovia MS-156, em Caarapó. A droga era transportada em uma carreta e estava escondida em meio à carga.

A apreensão ocorreu após policiais desconfiarem das informações apresentadas pelo motorista sobre o transporte. Durante a fiscalização, cães farejadores indicaram a presença de entorpecentes no semirreboque, onde os agentes localizaram vários fardos de maconha ocultos sob paletes.

Ao ser interrogado, o caminhoneiro afirmou que saiu de Coronel Sapucaia e que receberia R$ 40 mil para entregar a carga. Ele também contou que seguia instruções de ocupantes de um Volkswagen Gol que trafegava à frente do caminhão.

Com as características repassadas, equipes localizaram o veículo e abordaram três homens, todos moradores de Ponta Porã. Entre eles estava o empresário preso na operação. Segundo a polícia, ele já possui passagem por tráfico de drogas.

Os envolvidos foram levados para a Delegacia da Polícia Federal em Dourados e autuados por tráfico e associação para o tráfico. A ocorrência contou com apoio da Defron e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

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