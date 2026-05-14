Pedreiro condenado a 9 anos por estupro é preso em Campo Grande

Pedreiro, de 40 anos, foi preso durante a manhã desta quinta-feira, dia 14, no bairro Tiradentes, em Campo Grande. Ele tinha um mandado de prisão em aberto em razão de uma condenação de um crime de estupro de vulnerável.

A sentença condenatória tem como pena remanescente de 9 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado. A prisão aconteceu durante a Operação Caminhos Seguros.

Segundo informações da Polícia Civil, aprisão representa mais uma resposta firme da Polícia Civil no enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes.

Paralelamente ao cumprimento de mandados judiciais, equipes da DEPCA permanecem mobilizadas no interior do Estado, realizando fiscalizações em pontos vulneráveis à exploração sexual infantojuvenil, atendimento a denúncias, abordagens preventivas e ações de conscientização junto à população, reforçando a rede de proteção em diversas cidades sul-mato-grossenses.

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