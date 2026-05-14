Investigada por fraude em benefício é presa pela PF em Campo Grande

Investigada, que não teve o nome divulgado, foi presa em flagrante nesta quarta-feira, dia 13, realizando saques de um benefício previdenciário de salário-maternidade rural adquirido de maneira ilegal em Campo Grande.
A prisão foi realizada pela Polícia Federal e é desdobramento de uma mesma ação que havia prendido três pessoas durante a terça-feira, dia 12, em uma agência bancária da Capital.
Segundo a nota divulgada, a prisão aconteceu em uma agência na região central do município, após informações repassadas pelo Núcleo de Inteligência Previdenciária em Mato Grosso do Sul.
Os valores sacados foram apreendidos, a fim de evitar prejuízo aos cofres públicos.
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