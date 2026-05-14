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Burguer King troca Pepsi por Coca-Cola

Em Campo Grande, apenas as unidades da Avenida Zahran e da Avenida Afonso Pena ainda trabalham com produtos da antiga fornecedora

14 maio 2026 - 12h36Sarah Chaves

O Burger King Brasil  iniciou a substituição das bebidas oferecidas nas unidades pela linha de produtos da Coca-Cola . A mudança já começou nas lojas do Grupo Conforti em Campo Grande.

Neste primeiro momento, os restaurantes passaram a oferecer Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Guaraná, Fanta Laranja e Sprite em lata. A troca faz parte de uma fase de transição para futura implantação do sistema de free refill nas unidades.

Segundo a empresa, a mudança ocorre de forma gradual em todo o país. Durante esse período, algumas lojas ainda seguem operando temporariamente com bebidas da parceria anterior.

Em Campo Grande, as unidades da Avenida Zahran e da Avenida Afonso Pena ainda trabalham com produtos da antiga fornecedora, incluindo Pepsi e outras bebidas da Ambev.

Já as unidades dos shoppings Bosque dos Ipês e Norte Sul Plaza, além das lojas da Gunter Hans, Mascarenhas de Moraes, Mato Grosso, Fernando Corrêa da Costa, Comper Itanhangá e Spipe Calarge, já iniciaram a transição para os produtos Coca-Cola, inclusive no delivery.

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Energisa Michel - Maio26

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