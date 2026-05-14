Campanha do Agasalho tem mais de 80 pontos de coleta em Campo Grande; confira

A Fundo de Amparo à Comunidade mantém mais de 80 pontos de coleta da Campanha do Agasalho espalhados por Campo Grande para arrecadação de roupas, cobertores e calçados. A ação começou em abril e a meta é alcançar 50 mil peças até o fim de junho.

As doações serão destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade atendidas pela assistência social do município e também a instituições cadastradas. Todas as secretarias municipais estão recebendo arrecadações.

Além das secretarias, a campanha conta com 39 escolas municipais como pontos de coleta, além de dois shoppings e uma escola particular. De acordo com a diretora do FAC, Adir Diniz, há maior necessidade de roupas masculinas adultas e peças infantis.

As doações recolhidas são encaminhadas quinzenalmente para entidades e parceiros cadastrados. Parte das peças arrecadadas já foi distribuída durante a primeira etapa da ação Inverno Acolhedor, realizada no Parque Ayrton Senna, que atendeu cerca de 250 pessoas.



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