Agiota é condenado a 8 anos de prisão por tentar matar homem em Campo Grande.

A Justiça de Campo Grande condenou, nesta quarta-feira (13), o agiota Arlei Ferreira dos Santos, de 51 anos, a 8 anos de reclusão em regime fechado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado. O caso envolve um ataque a tiros motivado por uma dívida, ocorrido em 6 de fevereiro de 2025, no bairro Amambaí.

Segundo a decisão do juiz Aluizio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, a execução da pena deve ser imediata. Além da prisão, o réu também foi condenado ao pagamento de indenização mínima de R$ 10 mil por danos morais à vítima, valor a ser corrigido monetariamente.

A vítima sobreviveu ao ataque, apesar de ter sido ferida durante a ação. De acordo com os autos do processo, Arlei Ferreira confessou ter efetuado o disparo, mas alegou ter agido após se sentir ameaçado, negando a intenção de matar.

Durante o julgamento, a defesa sustentou teses de legítima defesa, absolvição por clemência ou desclassificação do crime para lesão corporal, além da possibilidade de reconhecimento de violenta emoção.

No entanto, o Conselho de Sentença rejeitou as argumentações e, por maioria de votos, decidiu pela condenação conforme a denúncia apresentada na pronúncia. Com a decisão, o caso é encerrado em primeira instância, restando à defesa eventuais recursos às instâncias superiores.

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