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Traficante é preso com pedras de crack prontas para venda em Iguatemi

Drogas estavam escondidas sob materiais de construção em residência monitorada

13 maio 2026 - 18h55Vinicius Costa
Drogas e dinheiro apreendido na açãoDrogas e dinheiro apreendido na ação   (Divulgação/PCMS)

Traficante, que não teve a identificação divulgada, foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (13) durante operação da Polícia Civil em Iguatemi. A ação ocorreu na Vila Operária após denúncia anônima sobre a venda de entorpecentes em uma residência.

Segundo a polícia, o imóvel já era monitorado desde março deste ano. Após receber novas informações, investigadores foram até o endereço para averiguar a denúncia.

Durante buscas no local, os policiais encontraram porções de crack escondidas sob materiais de construção, além de objetos utilizados para fracionar e embalar drogas. Dentro da casa também foram localizadas pedras já separadas para comercialização.

Ao todo, foram apreendidos 12 gramas da substância, sendo parte em estado bruto e outras 16 porções prontas para venda e consumo.

O suspeito foi encaminhado para exame de corpo de delito e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Iguatemi, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

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Energisa Michel - Maio26

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