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Policial denuncia suposta creche irregular com 20 crianças no Coronel Antonino

Local não teria álvará de funcionamento e não teria estrutura adequada

13 maio 2026 - 11h40Vinicius Costa

Uma policial civil procurou a delegacia na manhã desta quarta-feira, dia 13, para denunciar o possível funcionamento irregular de uma creche, no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande.

O local estaria atendendo cerca de 20 crianças sem estrutura adequada e sem alvará de funcionamento. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, na rua Anita Garibaldi, e quem estaria responsável pelas crianças seria uma mulher, de aproximadamente 60 anos.

Conforme informações do boletim de ocorrência, as crianças, entre 0 a 10 anos, permanecem em área improvisada, incluindo uma varanda nos fundos do imóvel. As atividades não seriam supervisionadas de forma contínua, com momentos em que as crianças ficam sozinhas enquanto a responsável realiza tarefas domésticas dentro da residência.

Moradores relatam ainda que o funcionamento do local tem provocado forte incômodo na vizinhança devido ao barulho constante, com gritos e choros ao longo do dia. Ainda segundo o registro policial, denúncias e queixas já teriam sido enviadas a Polícia Militar e Conselho Tutelar - este, informando que também entraria em contato com a Semed (Secretaria Municipal de Educação).

A policial civil, por exemplo, relatou na delegacia as dificuldades para descansar após plantões noturnos, enquanto outros vizinhos afirmam que crianças teriam arremessado objetos para imóveis vizinhos.

O imóvel em questão, que é alugado, não poderia estar sendo usado para creche. Os proprietários chegaram a ser acionados para solucionar o problema, mas não responderam os vizinhos.

O caso foi registrado como perturbação do trabalho ou do sossego alheio e exercer profissão ou atividade economica sem preencher as condições do seu exercício.

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