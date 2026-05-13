Idoso de bicicleta morre em acidente com picape na BR-436, em Aparecida do Taboado

O ciclista Antônio Geraldo Santana, de 62 anos, morreu em decorrência de um acidente de trânsito na noite desta terça-feira, dia 12, na BR-436, em Aparecida do Taboado - a 458 quilômetros de Campo Grande.

Ele se envolveu em uma colisão com uma picape, possivelmente Fiat Strada, conduzida por um rapaz, de 29 anos, em um trecho de baixa iluminação na rodovia.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o motorista parou no local e acionou as autoridades, auxiliando nas informações. A Polícia Rodoviária Federal foi a primeira equipe ao chegar no local e de pronto constatou a escassez de iluminação no trecho e ausência de sinalização traseira ou dispositivos reflexivos na bicicleta.

Na investigação do local, ficou constatado que ambos seguiam pelo mesmo sentido da rodovia, quando houve a colisão entre os dois veículos.

A Polícia Civil e a Polícia Científica também estiveram pelo local e realizaram os trabalhos de praxe.

O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

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