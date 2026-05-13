Show do Michel Teló terá abertura da Orquestra Jovem SESC MS neste sábado

A Orquestra Jovem Sesc MS se apresenta no sábado (16), às 18h, no Parque das Nações Indígenas, durante a programação da Semana S 2026, em Campo Grande. O grupo será responsável pela abertura do show do cantor Michel Teló, previsto para começar às 19h.

A participação no evento é gratuita e as inscrições devem ser feitas pelo site oficial da Semana S.

Sob regência do maestro Bibi Carvalho, a orquestra é formada por jovens músicos atendidos pelo Sesc Lageado, unidade localizada na região do Parque Lageado, em Campo Grande. O projeto atua na formação musical de adolescentes e jovens, além de promover inclusão social e acesso à cultura.

Além da programação cultural, a Semana S contará com atividades gratuitas voltadas à população. A partir das 14h, o público terá acesso a recreação infantil, massoterapia, atividades físicas, orientações de saúde bucal, bioimpedância e serviços sociais.

O evento também terá exposições de empresas parceiras do Clube de Benefícios do Sesc e workshops itinerantes nas áreas de gastronomia e tecnologia. Já o Sesc Mesa Brasil fará arrecadação de alimentos não perecíveis, destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social cadastradas no programa.

Os participantes inscritos na Semana S 2026 também vão concorrer a brindes, entre eles vouchers para o restaurante Terra das Águas, diárias no Hotel Sesc Bonito, itens especiais e uma moto zero quilômetro.

O Sistema Comércio MS é composto pela Fecomércio MS, Sesc MS, Senac MS, IPF e sindicatos empresariais. A entidade é presidida por Edison Araújo e administrada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, presidida por José Roberto Tadros.

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