Operação apura possível fraude em combustível de posto em Santa Rita do Pardo

Um posto de combustível de Santa Rita do Pardo, a 242 quilômetros de Campo Grande, virou alvo de investigação da Polícia Civil devido a suspeita de adulteração de combustível.

Durante a investigação, equipes técnicas fizeram análises preliminares no combustível comercializado pelo estabelecimento e perícia mecânica no veículo das supostas vítimas, para verificar possíveis danos relacionados ao uso do produto.

Amostras do combustível foram coletadas e encaminhadas para exames laboratoriais em Campo Grande, onde passarão por análises complementares para identificar eventual irregularidade em relação aos padrões exigidos pelos órgãos reguladores.

Segundo a Polícia Civil, todo o material apreendido foi armazenado e transportado conforme os protocolos da cadeia de custódia, garantindo a preservação das provas obtidas durante a investigação.

O caso segue em apuração e a corporação aguarda a conclusão dos laudos periciais para definir as medidas legais cabíveis. A adulteração de combustível pode configurar crime contra as relações de consumo e contra a ordem econômica, com pena de até cinco anos de prisão, além de multa.

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