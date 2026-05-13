Três são presos por fraudar benefício e sacá-los em Campo Grande

Três pessoas foram presas em flagrante nesta terça-feira, dia 12, pela Polícia Federal em uma agência bancária de Campo Grande. Elas eram suspeitas de sacar um benefício previdenciário obtido de forma fraudulenta.

Segundo a Polícia Federal, as informações foram repassadas pelo Núcleo de Inteligência Previdenciária em Mato Grosso do Sul.

Ainda conforme a nota, o benefício sacado era salário-maternidade rural, concedido mediante fraude.

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