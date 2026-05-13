Menu
Menu Busca quarta, 13 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Três são presos por fraudar benefício e sacá-los em Campo Grande

Benefício sacado era salário-maternidade rural

13 maio 2026 - 10h40Vinicius Costa
Ação aconteceu em uma agência de Campo GrandeAção aconteceu em uma agência de Campo Grande   (Divulgação/PF)

Três pessoas foram presas em flagrante nesta terça-feira, dia 12, pela Polícia Federal em uma agência bancária de Campo Grande. Elas eram suspeitas de sacar um benefício previdenciário obtido de forma fraudulenta.

Segundo a Polícia Federal, as informações foram repassadas pelo Núcleo de Inteligência Previdenciária em Mato Grosso do Sul.

Ainda conforme a nota, o benefício sacado era salário-maternidade rural, concedido mediante fraude.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Agentes localizaram vários fardos de maconha ocultos sob paletes
Polícia
Polícia apreende 1,1 tonelada de maconha e prende empresário em Caarapó
Policial denuncia suposta creche irregular com 20 crianças no Coronel Antonino
Polícia
Policial denuncia suposta creche irregular com 20 crianças no Coronel Antonino
Carreta foi parar na água após o acidente
Polícia
Caminhoneiro de MS morre em colisão entre carretas em Mato Grosso
Operação apura possível fraude em combustível de posto em Santa Rita do Pardo
Polícia
Operação apura possível fraude em combustível de posto em Santa Rita do Pardo
Divulgação / Assessoria / PMMS
Polícia
Mulher é presa em Nova Alvorada do Sul com 21 kg de maconha em ônibus
Bicicleta que a vítima estava
Polícia
Idoso de bicicleta morre em acidente com picape na BR-436, em Aparecida do Taboado
Vítima estava em uma bicicleta quando foi atropelada
Polícia
Ciclista morre atropelado e tem corpo dilacerado na BR-463, em Dourados
Delegacia de Atendimento à Mulher em Três Lagoas
Polícia
Garoto que estuprou idosa tem internação de 45 dias decretada em MS
Família de criança que morreu atropelada pede ajuda para velório na Capital
Polícia
Família de criança que morreu atropelada pede ajuda para velório na Capital
Carreta no local do acidente
Polícia
Criança que morreu atropelada tentava pegar 'rabeira' da carreta quando foi atingida

Mais Lidas

Família de criança que morreu atropelada pede ajuda para velório na Capital
Polícia
Família de criança que morreu atropelada pede ajuda para velório na Capital
Carreta no local do acidente
Polícia
Criança que morreu atropelada tentava pegar 'rabeira' da carreta quando foi atingida
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/5/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/5/2026
Dinheiro - Foto: Getty Images / BBC
Justiça
Devedores terão contas bloqueadas mais rápido após acordo entre CNJ e bancos