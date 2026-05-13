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Garoto que estuprou idosa tem internação de 45 dias decretada em MS

Ele responde atos infracionais análogos aos crimes de estupro de vulnerável e de ameaça

13 maio 2026 - 07h10Vinicius Costa
Delegacia de Atendimento à Mulher em Três LagoasDelegacia de Atendimento à Mulher em Três Lagoas   (RCN 67)

O adolescente, de 13 anos, que foi apreendido por ter estuprado uma idosa, de 92 anos, no começo deste mês, teve a internação provisória decretada pela Justiça de Três Lagoas.

O crime ocorreu no dia 4 de maio de 2026. Na ocasião, o adolescente teria invadido a casa da vítima, pulando o muro. Dentro da residência, praticou atos libidinosos mediante violência, incluindo agressões físicas.

Após a apreensão, o Ministério Público representou contra o adolescente devido a prática dos atos infracionais análogos aos crimes de estupro de vulnerável e de ameaça.

Com base nos fatos, o Ministério Público requereu a internação provisória do representado, enfatizando o risco de reiteração, uma vez que o adolescente já teria histórico de agressões contra a própria avó, além de apresentar elevada periculosidade social.

A Justiça acolheu o pedido do MPMS e decretou a internação provisória do adolescente por até 45 dias, tendo em vista a gravidade dos atos, a necessidade de garantia da ordem pública e a prevenção de novos atos infracionais.

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