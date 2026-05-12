AGORA: Criança morre atropelada por carreta na Capital

Taynara Menezes, Vinícius Costa e Vinícius Santos atualizado em 12/05/2026 às 19h03

Uma criança, entre 5 e 6 anos, morreu na noite desta terça-feira (12) após ser atropelada por uma carreta na Rua Jacuaruna, no Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande.

Conforme informações preliminares, equipes de resgate e autoridades foram acionadas para atender a ocorrência. Até o momento, não há confirmação oficial sobre a dinâmica do acidente nem sobre a identidade da vítima.

O local está isolado para a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica para os trabalhos de praxes.

O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes.

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