AGORA: Criança morre atropelada por carreta na Capital

Uma criança, entre 5 e 6 anos, morreu na noite desta terça-feira (12) após ser atropelada por uma carreta na Rua Jacuaruna, no Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande.
Conforme informações preliminares, equipes de resgate e autoridades foram acionadas para atender a ocorrência. Até o momento, não há confirmação oficial sobre a dinâmica do acidente nem sobre a identidade da vítima.
O local está isolado para a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica para os trabalhos de praxes.
O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes.
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