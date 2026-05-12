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Aulas gratuitas de danças urbanas retornam na próxima semana no Parque Ayrton Senna

Atividades começam no dia 20 e são abertas ao público de todas as idades, com inscrições presenciais

12 maio 2026 - 18h27Taynara Menezes
Para participar, é necessário realizar inscrição presencial diretamente no localPara participar, é necessário realizar inscrição presencial diretamente no local   (Foto: Divulgação )

As aulas gratuitas de Danças Urbanas e Breaking voltam a ser realizadas a partir da próxima semana em Campo Grande. As atividades acontecem no Parque Ayrton Senna e são abertas para pessoas de todas as idades interessadas em aprender ou praticar a cultura hip hop.

As aulas serão realizadas às quartas-feiras, das 19h às 20h20, e aos sábados, das 15h30 às 17h. Para participar, é necessário realizar inscrição presencial diretamente no local.

O projeto é ofertado pela Secretaria Executiva da Juventude (Sejuv) e ministrado pelo professor Kadux, referência na cena de danças urbanas em Mato Grosso do Sul.

Além de educador, Kadux também se destacou recentemente ao conquistar o 1º lugar no Festival Vale das Ruas, realizado em Nova Andradina, evento que reuniu grupos de diferentes estados e é considerado uma das principais competições de danças urbanas da região.

A iniciativa no Parque Ayrton Senna reforça o incentivo à cultura urbana na Capital, promovendo acesso gratuito à dança e estimulando a formação artística e a inclusão social por meio do Breaking e das Danças Urbanas.

 

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