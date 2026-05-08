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Cultura

Tradicional festa de São Benedito, shows e feiras culturais movimentam o fim de semana na Capital

De celebrações religiosas a festas de rua e apresentações musicais, a agenda cultural traz opções para todos os públicos

08 maio 2026 - 15h25Taynara Menezes
Festa é tradicional da Comunidade Tia Eva em Campo GrandeFesta é tradicional da Comunidade Tia Eva em Campo Grande   (Foto: Divulgação)

 A programação reúne diferentes estilos e propostas culturais em vários pontos da cidade, com destaque para a 107ª Festa de São Benedito, feiras especiais de Dia das Mães, shows, gastronomia e eventos alternativos. De celebrações religiosas a festas de rua e apresentações musicais, o fim de semana promete opções para todos os públicos em Campo Grande.

SEXTA-FEIRA

Feira do Baobá – A edição especial de Dia das Mães reúne atrações para toda a família, com roda de samba, gastronomia, expositores e apresentação do New York Circus.

Hora: 18h às 22h
Local: Praça Brasilina de Aguiar – R. Vila Lobos, 15
Entrada: gratuita

Show “Bell Éter canta Grandes Vozes” – A cantora sobe ao palco com interpretações de clássicos da música brasileira e internacional em um repertório cheio de emoção e personalidade.

Hora: 19h
Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhandui, 200
Entrada: gratuita

Espetáculo “Enquanto Houver Rezas” – Inspirada no universo das benzedeiras, a peça aborda ancestralidade, fé e resistência por meio de uma narrativa sensível e poética.

Hora: 19h30
Local: Teatro Aracy Balabanian
Entrada: R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira)

107ª Festa de São Benedito – A tradicional celebração da Comunidade Tia Eva terá programação religiosa e cultural, além de apresentação musical de Daran Junior nesta sexta-feira.

Hora: 19h
Local: Comunidade Tia Eva – R. Eva Maria de Jesus, 273
Entrada: gratuita

Corpo Sobre Penas – A nova performance do artista Halisson Nunes propõe uma reflexão sobre o tempo, a seca e os impactos da vida contemporânea através da arte corporal.

Hora: 19h30
Local: Hotel Gaspar – Avenida Calógeras esquina com Avenida Mato Grosso
Entrada: gratuita

3ª Festa Inclusiva das Nações Amigas de MS – O evento reúne cultura, culinária e tradições de diversos países e comunidades, com atrações que celebram a diversidade.

Hora: 17h às 22h
Local: Comper Itanhangá
Entrada: gratuita

Circo Balão Mágico - Pela primeira vez em Campo Grande, o show mistura o universo circense com momentos musicais. Simony, idealizadora do projeto também participa da apresentação com clássicos que marcaram época.

Horário: 20h
Local: Avenida Duque de Caxias, próximo ao aeroporto
Entrada: R$ 10 (crianças) e R$ 20 (adultos)

Feira do Bairro Santo Antônio – A feira ganha clima especial de Dia das Mães com música ao vivo, comidas artesanais, chope, brinquedos e opções de presentes.

Hora: 19h
Local: Rua Eunice Weiver, em frente ao restaurante Cabral
Entrada: gratuita

Brechó do Bem – Além de encontrar peças e objetos a preços acessíveis, o público também contribui com projetos sociais apoiados pela entidade organizadora.

Hora: 8h às 17h
Local: Fundação Manoel de Barros – Rua Ceará, 119
Entrada: gratuita

Show do Os Hawaianos – O grupo carioca promete agitar a noite com muito funk e clima de baile em uma apresentação cheia de energia no Treze Bar.

Hora: a partir das 19h
Local: Treze Bar – Rua 15 de Novembro, 797
Entrada: ingressos limitados

SÁBADO

Jerry Espíndola – No show “40 Tons”, o músico passeia por influências que vão do rock dos anos 80 às sonoridades fronteiriças, misturando pop, experimentação e clássicos da carreira.

Hora: 21h
Local: Estação Cultural Teatro do Mundo
Entrada: R$ 60

Cambiar – Feira de Troca de Livros da Hámor – A livraria promove mais uma edição da feira para quem deseja renovar a estante, trocar títulos e aproveitar descontos especiais em livros.

Hora: 9h às 16h
Local: Hámor Livraria – R. Amazonas, 1080
Entrada: gratuita

Feira Mixturô – A edição de Dia das Mães reúne artesanato, gastronomia e empreendedorismo local, além de show ao vivo com Junior Rodrigues.

Hora: 17h às 22h
Local: Praça do Peixe – Av. Bom Pastor, 500
Entrada: gratuita

3ª Festa Inclusiva das Nações Amigas de MS – O evento reúne cultura, culinária e tradições de diversos países e comunidades, com atrações que celebram a diversidade.

Hora: 17h às 22h
Local: Comper Itanhangá
Entrada: gratuita

Espetáculo Infantil “Dona Joaninha e o Eclipse Solar” – A peça do Grupo Casa traz uma história leve e divertida sobre afeto, liberdade e as diferentes fases da vida.

Hora: 16h
Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhandui, 200
Entrada: gratuita

107ª Festa de São Benedito – A tradicional festa da Comunidade Tia Eva segue com programação religiosa e cultural, incluindo show do músico Daran Junior.

Hora: 19h
Local: Comunidade Tia Eva – R. Eva Maria de Jesus, 273
Entrada: gratuita

9 anos do Irlandês Pub – O pub comemora aniversário com apresentações de Gabriel Noah Trio, David Dias, Carlão e outros convidados especiais.

Hora: 20h
Local: Irlandês Pub – R. Oceano Atlântico, 115 – Chácara Cachoeira

Coletivo de Brechós – O evento reúne brechós e expositores em uma edição especial de Dia das Mães, com opções para quem gosta de garimpar peças estilosas e acessíveis.

Hora: 8h às 15h
Local: Plataforma Cultural – Avenida Calógeras
Entrada: gratuita

DOMINGO

Feira do Panamá – A edição especial dedicada às mães traz uma mistura de artesanato, moda criativa, gastronomia e atrações culturais com apresentações musicais e dança.

Hora: 9h às 15h
Local: Praça do Panamá – R. Palestina, 1144
Entrada: gratuita

MS+Underground – O evento celebra o Dia das Mães e a classe trabalhadora com shows de bandas locais, além de feira com expositores, gastronomia, brechós e bar com preços acessíveis.

Hora: 16h às 22h
Local: Praça Cuiabá
Entrada: gratuita

107ª Festa de São Benedito – A tradicional festa da Comunidade Tia Eva mantém viva a devoção com programação religiosa e cultural, além de show de Daran Junior nesta edição.

Hora: 19h
Local: Comunidade Tia Eva – R. Eva Maria de Jesus, 273
Entrada: gratuita

Galeto do Dia das Mães – Clube Estoril – Almoço especial em clima de celebração ao Dia das Mães, com programação musical ao vivo para acompanhar a refeição em família.

Hora: 12h
Local: Clube Estoril
Entrada: R$ 50

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