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Maicon Andrade, medalhista olímpico, é suspenso por violar regras antidoping

Medalhista olímpíco ficará fora de competições até janeiro de 2028

08 maio 2026 - 16h10Vinicius Costa, com informações da Agência Brasil
Primeiro medalhista olímpico do Brasil no taekwondo masculinoPrimeiro medalhista olímpico do Brasil no taekwondo masculino   (Issei Kato/Reuters)

Primeiro medalhista olímpico do Brasil no taekwondo masculino, Maicon Andrade Siqueira foi está suspenso por dois anos por violar regras antidoping. Em nota publicada nesta sexta-feira (8), a Agência Internacional de Testes (International Testing Agêncy-ITA) disse que o brasileiro foi punido por falhas de sua localização para a realização de exames surpresa. No período de um ano, Maicon acumulou três falhas, infringindo o artigo 2.4 do regulamento antidoping.

A suspensão de competições oficiais começou a vigorar em 19 de janeiro e se estenderá até 18 de janeiro de 2028, ano dos Jogos Olímpicos de Los Angeles. O lutador de 33 anos também teve anulados todos os resultados individuais desde 13 de julho do ano passado. Segundo o comunicado da ITA, Maicon não contestou a decisão.

O artigo 2.4 do regulamento antidoping determina que os atletas inseridos nos grupos de testes da federação internacional – no caso a World Taekwondo - informem diariamente os locais onde possam ser encontrados para fazerem teste – endereços da residência ou de locais de treino. A punição ocorre em casos de acúmulo de três falhas de informação e também no preenchimento de formulários.

Além da medalhista olímpico, Maicon foi bronze no Campeonato Mundial de Manchester (2019) e bicampeão do Grand Prix de Manchester (2022). No ano seguinte, foi prata no Grand Prix Final, também e Manchester. Em 2024, o lutador faturou prata no Canadá Open e bronze no US Open. Nesta temporada, Maixon ainda não disputara competições oficiais.

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