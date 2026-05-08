Neuromodulação surge como aliada em tratamentos de AVC, Parkinson e dores crônicas

A neuromodulação não invasiva tem ganhado espaço como aliada no tratamento de pacientes com doenças neurológicas e dores crônicas. Em entrevista ao Dr. Plácido Menezes, no programa Saúde e Bem-Estar, nesta sexta-feira, dia 8, o fisioterapeuta Gilberto Vieira Júnior explicou que a técnica utiliza estímulos eletromagnéticos para auxiliar na reabilitação e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

Segundo o especialista, o tratamento pode ser indicado para pessoas que sofreram AVC, têm doença de Parkinson, fibromialgia, dores crônicas, autismo e até transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH). A técnica atua estimulando regiões específicas do cérebro relacionadas aos sintomas apresentados por cada paciente.

Gilberto detalhou que o procedimento é realizado por meio de um equipamento posicionado na cabeça do paciente, capaz de gerar pulsos eletromagnéticos sem causar dor. O objetivo é estimular neurônios comprometidos por lesões neurológicas, favorecendo funções como movimentação dos membros, equilíbrio e coordenação motora.

Durante a entrevista, o fisioterapeuta também destacou os benefícios da técnica em pacientes com Parkinson, especialmente na melhora da marcha e redução do risco de quedas, além do auxílio na recuperação motora de pessoas que tiveram AVC.

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