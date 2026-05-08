MS avança na telessaúde e entra em nova fase com foco em ampliação de atendimentos

O Governo de Mato Grosso do Sul iniciou uma nova fase da estratégia de telessaúde no Estado, após avançar na implantação da estrutura em praticamente todos os municípios. Agora, o foco da Secretaria de Estado de Saúde (SES) é ampliar o uso efetivo da telemedicina na rede pública.

Atualmente, 78 municípios já contam com o serviço implantado, o que representa 98% de adesão no Estado. Apenas uma cidade ainda está em processo de implantação.

Segundo a SES, a etapa atual marca a transição da estrutura para a consolidação do atendimento, com o objetivo de garantir uso contínuo da telemedicina e ampliar o acesso da população aos serviços de saúde.

A superintendente de Saúde Digital, Marcia Bogena Cereser Tomasi, destaca que o desafio agora é integrar o serviço à rotina da rede pública. “Avançamos na implantação da telessaúde na maior parte dos municípios. Agora, o foco é garantir que esse serviço seja utilizado de forma contínua pela população”, afirmou.

A estratégia é integrada à rede assistencial do Estado, que conta com hospitais regionais e unidades de média complexidade, fortalecendo o atendimento e o suporte aos casos acompanhados por telemedicina.

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