Menu
Menu Busca sexta, 08 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Política

"Sempre foi uma pessoa de contrução", Riedel elogia procurador-geral reconduzido em MS

Evento de posse reúne autoridades do Estado no Centro de Convenções na noite desta sexta-feira

08 maio 2026 - 18h54Sarah Chaves e Vinicius Costa    atualizado em 08/05/2026 às 19h31
Romão Avila, procurador-geral de Justiça de Mato Grosso do SulRomão Avila, procurador-geral de Justiça de Mato Grosso do Sul   (Vinicius Costa)

Reconduzido ao cargo de procurador-geral de Justiça de Mato Grosso do Sul, Romão Avila recebeu apoio de autoridades durante a cerimônia de posse nesta sexta-feira (8), no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo.

O governador Eduardo Riedel destacou o perfil conciliador do chefe do MP. “Romão sempre foi uma pessoa de construção de diálogo e isso é fundamental. A gente vive o momento que vive em Mato Grosso do Sul muito fruto da harmonia entre os poderes, resguardando e respeitando as prerrogativas de cada um”, afirmou.

Pela bancada federal, o senador Nelsinho Trad, disse ter expectativa positiva para o novo mandato e elogiou a condução de Romão Avila à frente do órgão.

“O poder democrático necessita dos órgãos de controle de uma forma equilibrada e sensata. O procurador Romão já mostrou a que veio, um cara sensato, simples. A sociedade precisa ter cada vez mais os órgãos de controle afinados com integridade e honra”, declarou.

Entre as autoridades presentes estão o deputado estadual, Paulo Corrêa, o procurador-geral da República Paulo Gonet, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS), Carlos Eduardo Contare a procuradora de Justiça, Nilza Gomes da Silva.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Entre os pontos citados por Reinaldo está a situação da hidrovia do Rio Paraguai
Política
"MS precisa escoar melhor sua produção", diz Reinaldo ao defender obras federais
Carlão durante sessão
Geral
Lideranças comunitárias são homenageadas na Câmara com prêmio Anísio Sabino dos Santos
Trocar de local de votação deve ser feito antes das eleições
Política
Uso de IA e fake news preocupa MPMS às vésperas das eleições de 2026
Paulo Pinto/ Agência Brasil
Política
Operação que atingiu grupo de Daniel Vorcaro agora mira senador Ciro Nogueira
Foto: Izaias Medeiros/Câmara
Política
Câmara de Campo Grande vota projetos sobre esporte, conscientização e tecnologia
A sessão começa às 9h e é aberta ao público
Política
Deputados de MS analisam quatro projetos na sessão desta quinta-feira
Foto: IA - Reprodução / Gemini - Google
Justiça
Após expor caso de violência, ex de 'Trutis' relata orientação de pastores para orar
Daniel Vorcaro, dono do banco Master
Justiça
Defesa de Vorcaro entrega proposta de delação à PGR e PF
Eduardo e Flávio Bolsonaro saem em defesa de Pollon, "ataque explícito à direita"
Política
Eduardo e Flávio Bolsonaro saem em defesa de Pollon, "ataque explícito à direita"
Foto: Wagner Guimarães
Política
Assembleia vota projeto para combater discriminação por idade em MS

Mais Lidas

Fachada da Secretaria Estadual de Saúde
Saúde
SES emite alerta para surto de meningite meningocócica em Mato Grosso do Sul
Imagem ilustrativa
Polícia
Vizinha denuncia casal por ato sexual com janela aberta em prédio no Pioneiros
Pedro Lucio Jesus de Oliveira, o 'Peu', em julgamento - Foto: Vinícius Santos
Justiça
'Peu' pega 14 anos de prisão por assassinato com foice em Campo Grande
Peu senta na cadeira dos réus para julgamento
Justiça
'Peu' encara júri após matar desafeto com golpes de foice em Campo Grande