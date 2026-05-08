"Sempre foi uma pessoa de contrução", Riedel elogia procurador-geral reconduzido em MS

Sarah Chaves e Vinicius Costa atualizado em 08/05/2026 às 19h31

Reconduzido ao cargo de procurador-geral de Justiça de Mato Grosso do Sul, Romão Avila recebeu apoio de autoridades durante a cerimônia de posse nesta sexta-feira (8), no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo.

O governador Eduardo Riedel destacou o perfil conciliador do chefe do MP. “Romão sempre foi uma pessoa de construção de diálogo e isso é fundamental. A gente vive o momento que vive em Mato Grosso do Sul muito fruto da harmonia entre os poderes, resguardando e respeitando as prerrogativas de cada um”, afirmou.

Pela bancada federal, o senador Nelsinho Trad, disse ter expectativa positiva para o novo mandato e elogiou a condução de Romão Avila à frente do órgão.

“O poder democrático necessita dos órgãos de controle de uma forma equilibrada e sensata. O procurador Romão já mostrou a que veio, um cara sensato, simples. A sociedade precisa ter cada vez mais os órgãos de controle afinados com integridade e honra”, declarou.

Entre as autoridades presentes estão o deputado estadual, Paulo Corrêa, o procurador-geral da República Paulo Gonet, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS), Carlos Eduardo Contare a procuradora de Justiça, Nilza Gomes da Silva.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também