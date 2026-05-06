Eduardo e Flávio Bolsonaro saem em defesa de Pollon, "ataque explícito à direita"

Saiba Mais Política AGORA: Conselho de Ética aprova suspensão de 2 meses do mandato de Marcos Pollon

Após votação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados que aprovou a suspensão de parlamentares por ocupação da Mesa Diretora, entre eles, Marcos Pollon, Marcel Van Hattem e Zé Trovão, o ex-deputado, Eduardo Bolsonaro publicou uma carta de solidariedade ao sul-mato-grossense e Flávio fez uma publicação no X.

De acordo com o senador, episódios semelhantes, os quais não citou, protagonizados pela esquerda não tiveram punições na mesma dimensão. "Punir parlamentares por defenderem uma pauta legítima, como a anistia, e restringir manifestações políticas dentro do Parlamento abre um grave precedente contra a liberdade de expressão e o pleno exercício do mandato parlamentar”, disse Flávio.

"Uma covardia institucionalizada contra parlamentares eleitos pelo povo, um verdadeiro ataque à democracia", escreveu Eduardo.

Apesar da votação no Conselho de Ética, Pollon pode recorrer à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e a penalidade ainda será discutida em plenário.

“Minha solidariedade ao meu amigo e deputado federal Marcos Pollon, o mais votado do Mato Grosso do Sul. O que fazem contra ele é mais um ataque explícito à direita, algo que jamais vimos acontecer com a esquerda, mesmo após invasões, ocupações da Mesa, flechada em policial legislativo e atos muito mais graves dentro do Congresso”, destacou Eduardo.

Em declaração, Eduardo Bolsonaro classificou a medida como desproporcional e apontou para um momento de perseguição política. “Toda perseguição deixa marcas e essa será mais uma cicatriz que Pollon carregará com honra”, defendeu.

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