Suspeito morre em confronto com DOF após furtar Hilux em jogo no Paraguai

Paraguaio, de 32 anos, que não teve o nome divulgado, morreu em confronto com policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), na noite desta terça-feira, dia 5, na MS-165, entre Ponta Porã e Aral Moreira logo após furtar uma caminhonete Toyota Hilux, do Estádio Monumental Rio Parapiti, no Bairro Guarani, em Pedro Juan Caballero.

O veículo era de um agricultor, de 37 anos, morador de Campo Grande, que estava no estádo para acompanhar o jogo entre Recoleta e Santos pela fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Segundo detalhes do DOF, a caminhonete foi levada durante o período em que o proprietário estava no estádio, o que só foi percebido posteriormente.

Policiais faziam bloqueio no distrito de Sanga Puitã quando deram ordem de parada ao condutor, que avançou contra a equipe e fugiu em direção à rodovia conhecida como Linha Internacional. Após cerca de 40 quilômetros de acompanhamento tático, o suspeito foi alcançado.

Ao ser interceptado, o homem desceu do veículo e atirou contra os militares com uma pistola calibre 9 milímetros. Houve revide, e ele foi baleado. O suspeito chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Durante a ação, foram apreendidos uma arma, um decodificador e um bloqueador de sinal. O homem tinha antecedentes por roubos no Paraguai e havia saído do sistema prisional no ano passado.

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