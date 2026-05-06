Dominicano é preso praticando agiotagem e extorquindo pessoas em Dourados

Homem, de 44 anos, natural da República Dominicana, foi preso em flagrante durante uma ação policial nesta terça-feira, dia 5, em Dourados. Ele praticava agiotagem e extorquia as pessoas que pegavam empréstimos.

Mesmo com valores inicialmente considerados baixos, as pessoas notaram que em poucos meses, o valor a ser pago chegava a ser 500% diferente do adquirido, tornando a dívida impagável.

Diante das 'inadimplências', as vítimas eram ameaçadas pelo agiota e, a partir dessa situação, houve a procura por ajuda na Polícia Civil.

Segundo as vítimas, o autor enviava fotos dos filhos menores, afirmando que sabia onde estudavam e frequentavam. Também dizia possuir arma de fogo e mencionava a atuação de outros estrangeiros que trabalhariam com ele para cobrar as dívidas, aumentando ainda mais o medo das famílias.

Nos últimos meses, diversas denúncias semelhantes têm sido registradas em Dourados, envolvendo a prática de agiotagem com ameaças, especialmente com a participação de estrangeiros imigrantes.

Diante da gravidade dos fatos, o delegado responsável pelo caso determinou a realização de diligências para identificar e localizar o autor. Os policiais civis conseguiram encontrá-lo, sendo realizada a prisão em flagrante pelos crimes de extorsão e usura. Durante a abordagem, foi apreendido o aparelho celular utilizado nas ameaças.

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