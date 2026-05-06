TCE-MS publica resultado final de concurso para analista e auditor

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul publicou na terça-feira (5), em edição extra do Diário Oficial, o resultado final do concurso público para os cargos de analista e auditor de controle externo. A publicação está disponível no link.

Também foram divulgados o resultado definitivo da prova de títulos e a classificação final dos candidatos em todas as áreas do certame.

O concurso contempla vagas e cadastro de reserva para os cargos de Analista de Controle Externo na área de Direito e Auditor de Controle Externo nas áreas de Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Civil e Tecnologia da Informação, incluindo listas específicas para candidatos com deficiência.

Com a homologação do resultado, o TCE-MS poderá realizar nomeações conforme a demanda administrativa e disponibilidade orçamentária.

Segundo o cronograma do concurso, as justificativas da banca sobre recursos contra o resultado provisório da prova de títulos estarão disponíveis a partir de 12 de maio no site do Cebraspe, organizador do certame.

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