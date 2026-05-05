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Câmara rejeita gestão por OSCs que terceiriza Saúde de Campo Grande

Projeto propôs programa piloto para unidades do Aero Rancho e Tiradentes

05 maio 2026 - 12h22Sarah Chaves
Foto: Sarah ChavesFoto: Sarah Chaves  

O projeto da Prefeitura que autoriza a gestão dos Centros Regionais de Saúde do Aero Rancho e Tiradentes por Organizações da Sociedade Civil (OSCs) foi rejeitado por 17 votos contrários e 11 favoráveis na Câmara Municipal de Campo Grande nesta terça-feira (5). A proposta, tratada como projeto piloto, permitia a transferência da administração das unidades para entidades do terceiro setor, com o argumento de melhorar a gestão.

Durante a tramitação, vereadores apresentaram emendas para ampliar a transparência, definir critérios para escolha das entidades e garantir direitos dos servidores. O tema chegou a ser debatido em audiência pública e gerou reação de profissionais da saúde, que se posicionaram contra a medida.

"Ondes as OSCs põe as mãos elas acabam", falou o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais (Sisem), William Freitas ao JD1.

Já o vereador Papy, afirmou que concordou em pautar o projeto, desde que a implementação fosse feita com transparência e no período de um ano.


 

 

 

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