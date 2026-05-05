Mãe troca filha por drogas e adolescente era abusada por mecânico em Aquidauana

Mulher, que não teve a identificação revelada, foi presa nesta segunda-feira, dia 4, sob acusação de ter trocado a filha, de 14 anos, por drogas. Nessa 'troca', a adolescente era vítima de abuso sexual de um mecânico, que também foi preso. O caso aconteceu em uma oficina, no bairro Guanandy, em Aquidauana.
A Polícia Militar realizou a prisão após uma denúncia chegar ao conhecimento de que a vítima estava sendo abusada no local. Na hora da entrada, os militares encontraram o suspeito sem roupas e a adolescente trancada no banheiro.
Segundo o site A Princesinha News, a mãe sabia dos abusos e para que isso acontecesse, ela recebia entorpecentes em troca. Porém, os abusos aconteciam há bastante tempo, mas se intensificaram nos últimos meses.
A mulher foi encontrada posteriormente e tentou fugir, mas acabou presa. Com ela, os policiais também apreenderam drogas.
Ainda conforme o site local, o mecânico tentou enganar os policiais ao dizer que "namorava" a adolescente, mas a versão caiu por terra após a vítima ser ouvida.
O suspeito e a mãe foram levados para a delegacia, enquanto o Conselho Tutelar abrigou a vítima e o irmão menor.