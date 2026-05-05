Motorista de Celta morre após bater na traseira de caminhão em Nova Andradina

Rafael Azevedo dos Santos, de 40 anos, morreu na noite desta segunda-feira, dia 4, após colidir o carro que conduzia, um Chevrolet Celta, na traseira de um caminhão boiadeiro devidamente estacionado em Nova Andradina.
O acidente aconteceu após o condutor perder o controle do veículo. Ele estava trafegando pela rua São José, no sentido centro ao bairro, e ao passar pela rua Miguel Fabrício Duarte, houve a colisão.
Segundo o site Jornal da Nova, o impacto foi forte e Rafael não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
A Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local realizando os trabalhos de praxe.
O caso será investigado pelas autoridades.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Acusado de suposto roubo é espancado e sofre exposição óssea no Nova Lima
Polícia
Operação retira três estupradores de circulação em Mato Grosso do Sul
Polícia
Homem é preso por desviar mais de R$ 280 mil de construtora em MS
Polícia
Rapaz discute com homem e acaba esfaqueado em Chapadão do Sul
Polícia
Foragido por homicídio, 'Bigode' é procurado em Campo Grande
Polícia
Menino é resgatado após picada de jararaca em região isolada do Pantanal
Polícia
Tombamento de caminhão provoca interdição na BR-060, em Campo Grande
Geral
Mulher dá entrada ferida em hospital e companheiro é preso na rodoviária de Deodápolis
Internacional
VÍDEO: Monster truck atropela multidão na Colômbia e deixa 3 mortos e 38 feridos
Polícia