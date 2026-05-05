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Motorista de Celta morre após bater na traseira de caminhão em Nova Andradina

Impacto foi tão forte que a vítima faleceu ainda no local do acidente

05 maio 2026 - 07h50Vinicius Costa
Frente do veículo ficou completamente destruídaFrente do veículo ficou completamente destruída   (Jornal da Nova)

Rafael Azevedo dos Santos, de 40 anos, morreu na noite desta segunda-feira, dia 4, após colidir o carro que conduzia, um Chevrolet Celta, na traseira de um caminhão boiadeiro devidamente estacionado em Nova Andradina.

O acidente aconteceu após o condutor perder o controle do veículo. Ele estava trafegando pela rua São José, no sentido centro ao bairro, e ao passar pela rua Miguel Fabrício Duarte, houve a colisão.

Segundo o site Jornal da Nova, o impacto foi forte e Rafael não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local realizando os trabalhos de praxe.

O caso será investigado pelas autoridades.

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