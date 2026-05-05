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Funsat abre vagas para caixa, limpeza, produção e repositor nesta terça

Ao todo são 1.423 oportunidades em Campo Grande, incluindo vagas sem exigência de experiência

05 maio 2026 - 07h30Sarah Chaves

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 1.423 vagas de emprego nesta terça-feira (5) em Campo Grande, com oportunidades distribuídas em 124 funções diferentes. O atendimento ocorre das 7h às 16h, e há vagas para quem já tem experiência e também para quem busca o primeiro emprego.

Entre os destaques, estão funções com grande número de postos, como operador de caixa (366 vagas), auxiliar de limpeza (207), auxiliar de linha de produção (61) e repositor de mercadorias (58). Também há oportunidades para áreas como alimentação, construção civil e comércio, com vagas para auxiliar de cozinha, atendente de padaria, pedreiro e ajudante de carga e descarga.

Já para quem não tem experiência, são 1.080 vagas disponíveis, com destaque novamente para operador de caixa (360), auxiliar de limpeza (170) e auxiliar de padeiro (71), o que amplia as chances de entrada no mercado de trabalho. 

A Funsat também disponibiliza 9 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD) e 1 vaga temporária. Para concorrer, é preciso ir até a agência com documentos pessoais e carteira de trabalho. Confira o site.

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