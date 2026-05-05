Governo Federal reforça saúde em MS com 67 veículos para levar pacientes a tratamentos

O Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, vai reforçar a estrutura de transporte sanitário em Mato Grosso do Sul com a entrega de 67 veículos destinados a 36 municípios do estado, entre ambulâncias Tipo A, micro-ônibus e vans.

A iniciativa faz parte do programa Agora Tem Especialistas – Caminhos da Saúde, dentro do Novo PAC Saúde, e tem como objetivo ampliar o acesso da população a serviços de média e alta complexidade.

A distribuição dos veículos contempla diferentes finalidades, de acordo com a necessidade de cada município e com a pactuação realizada no âmbito da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

No total, serão entregues 37 micro-ônibus, sendo 28 destinados a municípios específicos para usos múltiplos e 9 voltados ao transporte de pacientes em tratamentos como radioterapia e hemodiálise.

Também serão entregues 17 vans, sendo uma destinada ao município de Miranda para usos gerais e outras 16 direcionadas ao transporte de pacientes em tratamentos contínuos. Além disso, o pacote inclui 13 ambulâncias Tipo A, das quais 9 serão utilizadas para demandas gerais dos municípios e 4 destinadas ao transporte de pacientes em terapias de maior complexidade.

Somando todas as categorias, o programa contempla a entrega de veículos estratégicos para fortalecer o atendimento em saúde no estado, especialmente no suporte ao deslocamento de pacientes que precisam percorrer longas distâncias para realizar tratamentos especializados.

Em âmbito nacional, a iniciativa prevê a entrega de 3,3 mil veículos, com investimento de aproximadamente R$ 1,4 bilhão, sendo parte deles destinados diretamente às prefeituras e outra parte voltada ao transporte de pacientes em tratamentos contínuos, como oncologia e hemodiálise.

Segundo o Ministério da Saúde, esta é a primeira vez que a pasta realiza a compra e distribuição direta de transporte sanitário para estados e municípios, com foco em reduzir uma das principais dificuldades enfrentadas por usuários do SUS: a distância entre a residência e os serviços especializados.

Em Mato Grosso do Sul, parte dos veículos será entregue diretamente aos municípios para usos diversos, enquanto outro grupo será destinado ao transporte de pacientes em tratamento contínuo, conforme definição conjunta entre estado e prefeituras. A medida busca organizar o fluxo de atendimento e garantir mais regularidade e segurança no deslocamento dos pacientes.

De acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a iniciativa representa uma mudança concreta na vida dos usuários do sistema público. Ele destacou que muitos pacientes precisam enfrentar longas viagens para realizar tratamentos frequentes, como no caso da oncologia e da hemodiálise, o que impacta diretamente na rotina e nas condições de saúde.

O governo federal afirma que a proposta do programa é reduzir essas dificuldades e garantir mais dignidade no deslocamento dos pacientes, fortalecendo o acesso ao tratamento especializado em todo o país. Veja aqui a lista completa dos municípios beneficiados.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também