Hospital de Câncer Alfredo Abrão recebe equipamento de radioterapia de mais de R$ 10 milhões

O Hospital de Câncer Alfredo Abrão (HCAA), em Campo Grande, recebeu no domingo (3) o acelerador linear Versa HD, equipamento de radioterapia de última geração destinado ao tratamento oncológico pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo apuração, o investimento público ultrapassa R$ 10 milhões.

Utilizado nos principais centros de referência do país, o aparelho passa a integrar a estrutura de atendimento em Mato Grosso do Sul, ampliando a oferta de tecnologia avançada para pacientes oncológicos atendidos pela rede pública.

Na prática, o novo acelerador linear deve proporcionar tratamentos com maior precisão, redução de efeitos colaterais, diminuição no número de sessões e mais dignidade aos pacientes em tratamento contra o câncer.

O deputado federal Geraldo Resende (União-MS) acompanhou a chegada do equipamento e destacou o impacto da entrega. Ele afirmou que a conquista é resultado de “articulação do mandato junto ao Ministério da Saúde, reforça nosso compromisso com uma saúde pública mais moderna, humana e acessível.”

Segundo o parlamentar, o novo acelerador linear posiciona o Hospital de Câncer Alfredo Abrão entre os centros mais avançados do país no atendimento oncológico pelo Sistema Único de Saúde, com tecnologia equivalente à utilizada em unidades de referência nacional, como o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

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