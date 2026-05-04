VÍDEO: Monster truck atropela multidão na Colômbia e deixa 3 mortos e 38 feridos

Um monster truck atropelou uma multidão e deixou ao menos três pessoas mortas e 38 feridas em Popayán, na Colômbia. O caso ocorreu no domingo (3), e imagens do acidente já circulam nas redes sociais.

Segundo as informações, o “super caminhão” era conduzido por uma mulher. Ela teria perdido o controle do veículo, atingindo e atropelando dezenas de espectadores presentes no local.

O prefeito municipal de Popayán, Juan Carlos Muñoz, publicou uma mensagem nas redes sociais lamentando o ocorrido, “Hoje é um dia profundamente doloroso para a nossa cidade e reitero toda a minha solidariedade para com as vítimas e suas famílias”.

Muñoz também fez um apelo para cautela na divulgação de informações: “Apelo também a agir com respeito, evitar o oportunismo político e a desinformação e mantermo-nos unidos neste momento”.

O prefeito afirmou ainda que o município está mobilizando estruturas institucionais para atendimento da ocorrência e acompanhamento das vítimas. “Continuamos a ativar toda a capacidade institucional para lidar com esta emergência, acompanhar permanente os feridos e avançar com as autoridades competentes”, declarou.

Veja o vídeo:

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