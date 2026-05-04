Menu
Menu Busca segunda, 04 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Aguas Guariroba Canais digitais Abr26
Internacional

VÍDEO: Monster truck atropela multidão na Colômbia e deixa 3 mortos e 38 feridos

O prefeito de Popayán afirmou que o município está mobilizando estruturas institucionais para o atendimento da ocorrência e o acompanhamento das vítimas

04 maio 2026 - 11h11Vinícius Santos
Foto: Polícia Nacional da Colômbia / AFP / HANDOUTFoto: Polícia Nacional da Colômbia / AFP / HANDOUT  

Um monster truck atropelou uma multidão e deixou ao menos três pessoas mortas e 38 feridas em Popayán, na Colômbia. O caso ocorreu no domingo (3), e imagens do acidente já circulam nas redes sociais.

Segundo as informações, o “super caminhão” era conduzido por uma mulher. Ela teria perdido o controle do veículo, atingindo e atropelando dezenas de espectadores presentes no local.

O prefeito municipal de Popayán, Juan Carlos Muñoz, publicou uma mensagem nas redes sociais lamentando o ocorrido, “Hoje é um dia profundamente doloroso para a nossa cidade e reitero toda a minha solidariedade para com as vítimas e suas famílias”.

Muñoz também fez um apelo para cautela na divulgação de informações: “Apelo também a agir com respeito, evitar o oportunismo político e a desinformação e mantermo-nos unidos neste momento”.

O prefeito afirmou ainda que o município está mobilizando estruturas institucionais para atendimento da ocorrência e acompanhamento das vítimas. “Continuamos a ativar toda a capacidade institucional para lidar com esta emergência, acompanhar permanente os feridos e avançar com as autoridades competentes”, declarou.

Veja o vídeo:


JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro
UNIMED PJ Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, discursa com presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante conferência no Rio de Janeiro
Internacional
Alimentos importados começam a ter redução de tarifas com acordo Mercosul-UE
Foto: EFE/ Guillermo Garrido
Internacional
Chefs italianos fazem tiramisù de 400 metros para entrar no Guinness Book
Encontro aconteceu ontem a noite
Internacional
Homem atira durante jantar de Trump com correspondentes em Washington
Ao lado do Brasil, Senegal persegue protagonismo no Sul Global
Internacional
Ao lado do Brasil, Senegal persegue protagonismo no Sul Global
Tensão entre EUA e Irã trava navegação no Estreito de Ormuz
Internacional
Movimento de navios em Ormuz continua reduzido apesar de trégua
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos
Internacional
Trump descarta ampliar cessar-fogo e pressiona por acordo com Irã
Cármen Lúcia
Internacional
Carmen Lúcia vota para condenar Eduardo Bolsonaro por difamação
Telegram é alvo de investigação por conteúdo ilegal envolvendo menores
Internacional
Telegram é alvo de investigação por conteúdo ilegal envolvendo menores
Presidente Lula segue em agenda internacional
Internacional
Lula diz que África do Sul não pode ser vetada do G20
O alerta de tsunami abrange as província de Iwate e partes de Hokkaido e Aomori
Internacional
Japão gera alerta de tsunami após terremoto de magnitude 7,5

Mais Lidas

Local do acidente - Foto: WhatsApp / JD1
Trânsito
Acidente de moto mata jovem de 19 anos no bairro São Conrado, em Campo Grande
Foto: Rodrigo Tammaro
Clima
Capital terá queda nas temperaturas e pode registrar frio abaixo de 10°C na próxima semana
Momento do acidente - Foto: Reprodução
Brasil
VÍDEO: Peão morre após ser pisoteado por touro durante rodeio em Rondônia
Carteira de trabalho
Brasil
Em vídeo, rede de supermercados anuncia fim da escala 6x1 e adoção do modelo 5x2