Trump descarta ampliar cessar-fogo e pressiona por acordo com Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não pretende estender o cessar-fogo com o Irã e indicou que ataques militares podem ser retomados caso não haja acordo entre os países.

A declaração foi dada em entrevista à CNBC, na qual Trump disse que o tempo para negociações é limitado e que prefere avançar diretamente para um entendimento definitivo, sem prolongar a trégua em vigor.

O cessar-fogo atual está previsto para terminar nesta quarta-feira (22), enquanto Estados Unidos e Irã ainda avaliam a possibilidade de uma nova rodada de negociações mediadas no Paquistão. Autoridades iranianas indicaram que a participação nas conversas ainda está em análise.

Mesmo com a tentativa de diálogo, Trump afirmou que os EUA podem retomar os ataques caso não haja avanço nas tratativas, reforçando o tom de pressão sobre Teerã em meio ao conflito.

A posição do presidente ocorre em um cenário de tensão crescente no Oriente Médio, com acusações de violações do cessar-fogo e incertezas sobre a continuidade das negociações diplomáticas entre os dois países.

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