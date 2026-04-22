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MEC Livros: biblioteca digital já tem mais de meio milhão de usuários

Plataforma disponibiliza cerca de oito mil obras literárias

22 abril 2026 - 19h10Da redação, Agência Brasil
MEC livrosMEC livros   (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Mais de 566 mil pessoas já se cadastraram na plataforma literária disponibilizada pelo Ministério da Educação (MEC), o MEC Livros. Cerca de 263 mil obras já foram alugadas desde o lançamento, no dia 6 de abril. . 

O aplicativo disponibiliza mais de oito mil títulos de autores nacionais e internacionais que podem ser alugados gratuitamente por qualquer pessoa que tenha uma conta Gov.br. 

“A iniciativa contribui para preservar o patrimônio literário, ao mesmo tempo em que democratiza o acesso à literatura, incentiva o hábito de leitura, promove a integração de novas tecnologias na educação e apoia as práticas pedagógicas”, diz o MEC. 

Os cinco livros mais lidos na plataforma são, nesta ordem: 

Crime e Castigo, de Fiódor Dostoiévski; 

A Cabeça do Santo, de Socorro Acioli; 

Sem Despedidas, de Han Kang; 

A Vegetariana, da mesma autora e 

Harry Potter e a Pedra Filosofal, de J.K. Rowling.

Como acessar 

Paraler os livros disponíveis, basta acessar ositeou o aplicativodoMECLivrose fazer o login com a conta do Gov.br.

O aplicativo está disponível para Android, computadores e também tem integração com o portal gov.br.

Na primeira página,já aparece uma lista delivros disponíveis, organizadosporcategoriascomo“Em Alta”,“Best-Sellers”,“Autores Clássicos Brasileiros”,entre outras.

Ao clicar na capa da obra que deseja pegar emprestado,há aopção deler oresumosobre aobranobotão“Mais informações”.Apósclicar nesse botão, abrirá uma nova páginaque contémobotão“Emprestar e Ler”,basta selecioná-lo eo livroestará à disposição para leitura. 

Os livros devem ser devolvidos em 14 dias, quando o usuário pode optar pela renovação do empréstimopelo mesmo períodoou pela devolução do título. 

Segundo o MEC, estão sendo implementadas melhorias para permitir a devolução a qualquer tempo, além da possibilidade de habilitar essa função a partir de 90% da leitura, ampliando a autonomia do usuário na gestão dos empréstimos.

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