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Educação

IFMS em Jardim abre vaga para professor substituto

A taxa de inscrição é de R$ 50 e poderá ser paga até 27 de abril

17 abril 2026 - 10h35Da redação, com assessoria

 Campus Jardim do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com processo seletivo simplificado aberto para uma vaga de professor substituto de Química.

As inscrições devem ser feitas até 26 de abril, na Página do Candidato da Central de Seleção, onde é possível consultar o edital de abertura do processo seletivo.

A taxa de inscrição é de R$ 50 e poderá ser paga até 27 de abril. Os candidatos deverão clicar no ícone 'Efetuar Pagamento', e utilizar uma das formas disponíveis no PagTesouro (Pix, Cartão de Crédito ou Boleto/GRU).

Além da formação mínima exigida (Graduação em Química), é necessário atender aos demais requisitos listados no edital de abertura, como não ser ocupante de cargo com dedicação exclusiva, não ter atuado como professor substituto nos últimos dois anos ou participar de sociedade privada na condição de administrador ou sócio gerente.

Seleção - Será feita por meio de provas didática e de títulos, marcadas para 9 de maio. As duas etapas são eliminatórias e classificatórias.

Demais informações sobre as provas estão dispostas no edital de abertura do processo seletivo simplificado.

A previsão é de que o resultado preliminar da seleção seja divulgado no dia 11 de maio.

Contrato - Entrará em vigor a partir da publicação do extrato no Diário Oficial da União (DOU), com possibilidade de prorrogação até o limite legal de dois anos, de acordo com a necessidade do IFMS.

A remuneração varia de R$ 5,6 mil a R$ 9,5 mil, dependendo da titulação do selecionado, por 40 horas de trabalho semanais.

Em caso de dúvidas, o contato pode ser feito pelo correio eletrônico [email protected].

O Campus Jardim do IFMS está localizado na Rodovia BR-060, s/n, saída para Bela Vista.

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