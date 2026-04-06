Menu
Menu Busca segunda, 06 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Assembleia Abr26
Educação

MEC disponibiliza aplicativo gratuito com oito mil livros

Plataforma funciona como uma biblioteca pública online

06 abril 2026 - 19h11Gabrielly Gonzalez, com Agência Brasil
O aplicativo está disponível para Android, computadores e também tem integração com o portal gov.br.O aplicativo está disponível para Android, computadores e também tem integração com o portal gov.br.   (Depositphotos/Baloncici)

O Ministério da Educação (MEC) disponibilizou para download, nesta segunda-feira (6), o aplicativo MEC Livros com quase oito mil obras literárias disponíveis para leitura de forma gratuita.

“Com isso, vamos fortalecer a leitura e levar a literatura a todo o povo brasileiro”, antecipou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelas redes sociais.

O aplicativo funciona como uma biblioteca pública online, com empréstimos de livros autorais, como lançamentos e os mais vendidos. Também serão disponibilizadas obras em domínio público para download no formato ePub.

Entre os autores estão obras de brasileiros como Clarice Lispector e Ariano Suassuna e estrangeiros como José Saramago e Gabriel García Márquez.

Além da leitura, o aplicativo também oferece experiências complementares ao usuário, como personalização, com opções de ajuste de fonte e contraste, uso de elementos de jogos na leitura e ainda notificações automatizadas. Duvidas também poderão ser consultadas a um agente de inteligência artificial (IA).

O aplicativo está disponível para Android, computadores e também tem integração com o portal gov.br.

Idiomas

Ao anunciar o lançamento do aplicativo, o presidente Lula antecipou que também será lançado em breve o aplicativo MEC Idiomas, com a oferta de 800 aulas de inglês e espanhol, para aprendizagem bilíngue em formato autoinstrutivo.

Com a nova ferramenta, o estudante poderá percorrer seis níveis de aprendizado nos idiomas, do básico ao avançado. Nesse caso, as experiências serão melhoradas com o apoio do agente de inteligência artificial para prática de conversação, teste de proficiência, notificações e aulas de reforço.

“O objetivo é ser o primeiro ponto de contato digital entre o estudante de línguas iniciante e o idioma de sua escolha, acompanhando seu aprendizado até níveis mais avançados”, informou o MEC, por meio de nota.

De acordo com o MEC, a iniciativa demandará investimentos de R$ 1,68 milhão ao ano e poderá alcançar 16 mil estudantes por semestre.

Reportar Erro
UNIMED Corrida - Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Educação
MEC convoca lista de espera do Fies e abre novos prazos para estudantes
Prouni
Educação
Prouni retoma disputa de cotistas também na ampla concorrência
Ilustrativa
Educação
Enem passa a compor Saeb e vai medir a qualidade do ensino no Brasil
Sala da escola em Novo Horizonte do Sul
Educação
Ministério Público investiga escola com falhas estruturais e salas improvisadas em MS
Escola Estadual 13 de Maio - Foto: Ilustrativa
Polícia
Adolescente denuncia ter sido agredida por professor em escola de Deodápolis
Programa Pé-de-meia
Educação
Beneficiários nascidos em novembro e dezembro recebem Pé-de-Meia nesta segunda
Lançamento do evento foi na UFMS
Educação
Concurso de redação vai premiar estudantes por textos sobre a Rota Bioceânica em MS
Etienne Biasotto e Danielle Marques Vilela
Educação
Etienne e Danielle vencem eleição na UFGD com 56,3% dos votos
O Estado atingiu 66% de crianças alfabetizadas
Educação
Mato Grosso do Sul recebe selo ouro do MEC por avanço na alfabetização
Educação física em CIEIs é alvo de fiscalização do MP em MS
Educação
Educação física em CIEIs é alvo de fiscalização do MP em MS

Mais Lidas

Chuvas fortes e temporais intensos devem atingir MS.
Clima
Já prepara o guarda-chuva: ciclone extratropical deve atingir MS e trazer temporais intensos
Adolescente mata padrasto a tiros e foge de moto na fronteira
Polícia
Adolescente mata padrasto a tiros e foge de moto na fronteira
Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande
Polícia
Mulher toma dores de amiga e confusão termina com homem baleado no Alves Pereira
Veículo do Conselho Tutelar - Foto: Ilustrativa -
Polícia
Mãe é denunciada por abandonar os filhos pequenos sem comida em Campo Grande